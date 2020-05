8 maja 2020 odbyła się premiera nowego singla "Entertain You", który zadebiutował na antenie Antyradia. Piosenka zapowiada nowe wydawnictwo, które stanie się następcą albumu "Resist" z 2019 roku. Jak więc widać, holenderski zespół pracuje pełną parą i nie robi sobie przerw od studia nagraniowego.

Piosenka ta znalazła się na pierwszej pozycji listy Billboard Mainstream Rock Indicator Chart w kategorii "Most Added Songs" oraz zadebiutowała na Top 50 amerykańskich list Mainstream Rock Charts w ciągu pierwszego tygodnia od wydania.

Dziś holenderska grupa zaskoczyła swoich fanów teledyskiem do nowego utworu. W ciągu ostatnich kilku lat zespół Within Temptation osiągnął szczyt swoich możliwości zarówno pod względem koncertowym, jak i twórczym. Teraz przyszedł czas na nowe wydawnictwo, które może okazać się przełomowe w historii grupy.

Wokalistka zespołu Sharon den Adel skomentowała nowe wideo i opowiedziała, co inspirowało grupę w czasie realizacji klipu:

"

Ostatecznie każdy będzie miał swój pomysł na temat tego, o czym jest ta piosenka i video. Nas zainspirowało to, w jaki sposób traktujemy pewną grupę ludzi, która nie pasuje do naszego społeczeństwa i że zawsze odczuwamy potrzebę podkreślenia tego, jak bardzo ta grupa nie jest dopasowana – abyśmy sami mogli się dobrze poczuć. Zaczynamy ich wyróżniać i osaczać na różne sposoby. Obecnie naszą pierwszą reakcją na wypadek nie jest pomoc potrzebującej osobie, a sfilmowanie tego zdarzenia. Oni nie są tutaj obecni dla naszej rozrywki. Nadszedł czas na nieco więcej autorefleksji i na to, by zadać sobie pytanie, dlaczego to robimy oraz jakie będzie to miało konsekwencje dla innych. Mam nadzieję, że świadomość jest krokiem naprzód w kierunku zmiany. "