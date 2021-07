Within Temptation prezentuje klip do "Shed My Skin". "Jeśli się nie zmieniamy, nie rozwijamy się"

Zespół Within Temptation opublikował wideo do utworu "Shed My Skin". Zobacz teledysk!

Zespół Within Temptation uznawany jest od lat, za czołowego przedstawiciela symfonicznego metalu. Ty razem grupa zaprasza na wirtualny spektakl muzyczny, w którym muzyka będzie połączona z najnowocześniejszą technologią.

Within Temptation prezentuje klip do "Shed My Skin"

Dziś premierę ma oficjalny teledysk grupy Within Temptation, który zrealizowany został do najnowszego singla zespołu "Shed My Skin". Klip ukazuje się na dzień przed widowiskiem online zespołu, "The Aftermath – A Show In A Virtual Reality", które odbędzie się 15 i 16 lipca 2021.

Utwór "Shed My Skin" powstał we współpracy z niemiecką metalcore’ową grupą Annisokay.

"Shed My Skin" obraca się wokół radzenia sobie z nieuniknionymi zmianami w życiu. Chodzi o to, by stać się osobą, którą mamy być, nawet jeśli oznacza to utratę ludzi, których kochamy, od których się oddaliliśmy. Prawdziwy rozwój zaczyna się tam, gdzie kończą się strefy komfortu i właśnie o tym jest ta piosenka: jeśli się nie zmieniamy, nie rozwijamy się. Jeśli się nie rozwijamy, tak naprawdę nie żyjemy.

- opowida Sharon den Adel

Within Temptation "The Aftermath". Data, bilety

The Aftermath to widowisko napędzane najnowocześniejszą technologią, która umożliwia zespołowi zagranie na poziomie – dosłownie – nie z tego świata! W godzinnym show grupa wykona zestaw nowszych i starszych utworów w czterech różnych światach, które współdziałać będą zarówno z samym zespołem, jak i z muzyką. Spodziewać się można również gości specjalnych z całego świata i elektryzujących duetów, w jeszcze bardziej efektownych sceneriach.

W Europie transmisja odbywać się będzie 15 lipca o godzinie 20.00. Ameryka Północna i Południowa zobaczy show 16 lipca 2021. Bilety w cenie 24,99 euro (dla 1 osoby) lub 29,99 euro (dla 2 lub większej ilości osób oglądających koncert w tym samym pokoju) dostępne są na stronie within-temptation.com.