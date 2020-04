Within Temptation zapowiada nowy singiel: "Dla wielu ten utwór będzie szokujący"

Zespół Within Temptation uznawany jest od lat, za czołowego przedstawiciela symfonicznego metalu. Grupa zaskakująco szybko powraca z nową muzyką, bowiem ostatni studyjny album grupy, "Restist" ukazał się 1 lutego 2019 roku.

Within Temptation zapowiada nowy singiel. Kiedy premiera?

W ciągu ostatnich kilku lat zespół Within Temptation osiągnął szczyt swoich możliwości zarówno pod względem koncertowym, jak i twórczym. Teraz przyszedł czas na nowe wydawnictwo, które może okazać się przełomowe w historii grupy.

" W branży muzycznej jak i w otaczającym nas świecie widzimy, jak wiele rzeczy się zmienia i to nas bardzo inspiruje. Zawsze byliśmy zespołem, który był otwarty na zmiany, a ta piosenka obrazuje to najlepiej zarówno muzycznie jak i w warstwie lirycznej. Dla wielu utwór ten będzie szokujący. "

– mówi Sharon den Adel, liderka grupy.

Nowy singiel grupy nosi tytuł "Entertain You". Jego premierę przewidziano na 8 maja 2020 roku.

Wraz z wydaniem nowego singla Within Temptation wkroczy na nową ścieżkę swojej kariery. Grupa postawiła bowiem na niezależność i sama wydaje swój nowy utwór.

" W szybko rozwijającym się społeczeństwie cyfrowym można teraz tworzyć nowe utwory i niemal natychmiast udostępniać je publiczności. Dzięki temu grupa będzie mogła zaangażować się w proces twórczy bez ograniczeń czasowych oraz produkcyjnych i w mgnieniu oka wydawać nową muzykę. Pomoże to również sprawić, by fani zawsze byli na pierwszym miejscu. "

- wyjaśniają członkowie zespołu.

"Entertain You" ukaże się w piątek, 8 maja 2020 roku, czyli tydzień po dniu, w którym miał odbyć się ostatni koncert w ramach trasy Worlds Collide Tour. Wspólna trasa koncertowa z grupą Evanescence miała pierwotnie odbyć się w kwietniu tego roku, ale z powodu pandemii COVID-19 została przełożona na wrzesień 2020 roku.

Na koncerty Worlds Collide Tour, zakupiono już 150 000 fanów w 8 krajach. Grupa ma w planie odwiedzić takie obiekty jak O2 Arena w Londynie, Accor Hotels Arena w Paryżu, berliński Velodrom i belgijski Palais 12.

" Będzie to spektakularne wydarzenie, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliście. Jesteśmy znani z tego, że podczas naszych koncertów używamy nowatorskich i kreatywnych rozwiązań z zakresu scenografii oraz efektów specjalnych, ale ta trasa wykracza poza wszystko, co dotychczas zrobiliśmy "

- zapowiada Sharon den Adel.

Within Temptation ma w planach wystąpić w Polsce dwukrotnie. Jako gość specjalny zespołu Iron Maiden oraz z Evanescence w ramach Worlds Collide Tour.

