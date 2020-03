Włosi dalej wychodzą na balkony i śpiewają. W repertuarze hit Queen [WIDEO]

W związku z pandemią koronawirusa, większość krajów na świecie przestało działać w standardowy sposób. W jednej z najgorszych sytuacji są Włochy, gdzie choroba rozprzestrzenia się bardzo szybko, a w szpitalach brakuje sprzętu oraz miejsca dla kolejnych pacjentów. Dlatego Włosi pozostają pod przymusową kwarantanną, a każde wyjście z domu muszą uzasadniać i odpowiednio dokumentować.

Włosi nadal śpiewają na balkonach. W repertuarze pojawił się Queen

Sytuacja nie jest łatwa, szczególnie dla tych, którzy ze względu na bezpieczeństwo swoje i bliskich pozostają w domu już od wielu dni. Statystyki przerażają, a epidemia zdaje się nie mieć końca.

Mieszkańcy Włoch wymyślili sobie ciekawy sposób na nudę, który jednocześnie podnosi morale i napawa optymizmem. Włosi podczas kwarantanny zaczęli wychodzić na balkony, otwierać okna i wspólnie śpiewać. Oczywiście zachowując bezpieczną odległość.

Wśród muzykujących znalazł się Enrico Monti, gitarzysta włoskiego deathmetalowego zespołu Skulld, który zaserwował sąsiadom nieco mocniejszy repertuar. Muzyk zagrał na swoim elektryku hit "Raining Blood" Slayera. Widać mieszkańcom i artyście spodobało się koncertowanie w nietypowych warunkach, ponieważ chłopak zaprezentował potem kolejny cover.

Tym razem padło na przebój grupy Queen. Monti ponownie wyciągnął swoją gitarę i tym razem umilił czas sąsiadom prezentując własną interpretację utworu "We Will Rock You". Nagranie z muzykiem w roli głównej możecie zobaczyć poniżej:

Zobacz też: Jest pierwszy pacjent zarażony koronawirusem na Podlasiu. To lider Batushki