Wielu Włochów przebywa od tygodni w swoich domach z powodu pandemii koronawirusa. Kwarantanna w czterech ścianach nie jest prosta, więc niektórzy postanowili wyjść na balkon i grać swoje ulubione piosenki. Co ciekawe, nikt nie złości się na głośnych sąsiadów, a wręcz przeciwnie - kolejne osoby dołączają do wspólnego koncertowania. W sieci pojawiło się wiele nagrań pokazujących, jak Włosi śpiewają i grają na swoich balkonach. Hitem internetu stało się wideo pokazujące, jak ludzie na balkonach razem śpiewają "War Pigs" Black Sabbath. Okazało się jednak, że to nagranie to fake.

Włosi śpiewają Black Sabbath na balkonach? Nagranie okazało się fejkiem

Najwidoczniej niektórzy naprawdę nudzą się w domu i montują różne filmiki. Zobaczcie zatem nagranie, które ucieszyło niejednego fana Black Sabbath:

W internecie pojawiło się wiele wersji tego filmu, ale z innym akompaniamentem - Włosi mieli śpiewać piosenki Cher czy k-popowe hity. Okazało się jednak, że tak naprawdę śpiewali i tańczyli do piosenki "Makarena".

