Wódka vs. Ghost 1:0. Zespół przegrał spór o prawa autorskie

Prawa autorskie to bardzo ważna i delikatna sprawa w branży muzycznej. Spory o plagiaty czy możliwość używania nazwy kapel po jej rozpadzie są tutaj na porządku dziennym i bywają bardzo trudne do rozstrzygnięcia. Z sytuacją walki o prawa do swojego znaku towarowego zmierzyła się ostatnio grupa Ghost.

Jak czytamy na portalu metalsucks.net, Tobias Forge - lider formacji Ghost jakiś czas temu złożył pozew przeciwko brytyjskiej firmie alkoholowej odpowiedzialnej za produkcję wódki "Ghost". Wyrok w sprawie zapadł w ostatnich dniach grudnia.

Ghost przegrał spór o prawa autorskie z producentami wódki

Zespół zarzucił producentowi naruszenie praw do posiadanego przez nich znaku towarowego. Alkohol jest sprzedawany w całej Europie pod nazwą kapeli, a na butelce widzimy różne wersje czaszki, która może kojarzyć się z rockowym środowiskiem.

Szwedzki sąd uznał jednak, że roszczenia Ghost są bezpodstawne i oddalił sprawę. Producent wódki dalej może używać nazwy na swoich etykietach. Rzecznik firmy alkoholowej produkującej "Ghost" stwierdził:

Cieszymy się, że sędzia zauważył, że Tobias chciał jedynie nakarmić swoje ego i odrzucił jego absurdalne zarzuty. Wracamy do dobrej wódki i dobrych czasów.

Oglądaj

Producent wódki "Ghost" podkreślał, że ich produkt w żaden sposób nie wykorzystuje wizerunku zespołu do promocji. Oprócz tego zauważył, że słowo "duch" jest szeroko rozumiane i używane od wieków w wielu kontekstach.

Wódka vs. Ghost 1:0. Argumenty sądu

Sąd zauważył, że spółka Tobiasa Forge'a zarejestrowała znak towarowy dla napojów alkoholowych w 2013 roku, jednak nie użyła go w ciągu pięciu lat, czego wymaga prawo. Wódka "Ghost" pojawiła się natomiast w 2015 roku.

Oprócz tego specjaliści zajmujący się sporami patentowymi orzekli, że istnieją duże wizualne różnice między charakterystyką grafik związanych z zespołem, a tych używanych przez producentów wódki. Po szczegółowej analizie i porównaniu obu znaków towarowych sąd stwierdził, że przeciętny konsument nie powinien mieć problemu nawet z pobieżnym rozróżnieniem produktów.

Według sądu nie istnieje ryzyko, że odbiorcy uznają, że produkty muzyków i producentów wódki pochodzą od tej samej firmy lub przedsiębiorstw powiązanych finansowo. Zatem wódka "Ghost" nie narusza znaku towarowego metalowców.