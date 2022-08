Zobaczcie występ Patrycji Markowskiej i sami oceńcie, jak wypadł jej występ na Top of the Top w Sopocie.

Patrycja Markowska poszła w ślady ojca i również zajęła się muzyką. Na swoim koncie ma 8 studyjnych płyt oraz jedną nagraną wspólnie z Grzegorzem Markowskim zatytułowaną "Droga". Wokalistka ostatnio zaprezentowała się na koncercie Top of the Top w Sopocie, gdzie wykonała cover Erica Claptona "Layla". Wojciech Mann skrytykował ten występ, a pod jego wpisem na Facebooku posypały się komentarze widzów, którzy nie pozostawili na Markowskiej suchej nitki.

Wojciech Mann skrytykował Patrycję Markowską za cover "Layli". Internauci: "Torturowała Claptona" [WIDEO]

Wojciech Mann podsumował koncert Top of the Top na swoim profilu na Facebooku. Wysoko ocenił występ Teatru Muzycznego w Poznaniu, który wykonał piosenkę Grzegorza Ciechowskiego "Będzie Plan", za to nie spodobał mu się występ Patrycji Markowskiej. Według Manna wokalistka zmasakrowała "Laylę" Claptona.

Oceńcie sami występ Patrycji Markowskiej:

Pod postem Manna pojawiło się sporo komentarzy dotyczących występów na festiwalu. Wielu osobom występ Patrycji Markowskiej się nie spodobał, pojawiły się komentarze w stylu:

Czy Clapton nie powinien pozwać p. Markowskiej?

Zgadzam się. Markowska kompletnie polozyła swòj cały występ. Muzycznie, graniczne I stylistycznie. A Claptona torturowała. Coś ktoś zawalił po rampie.

Oj tam zaraz zmasakrowanie. Może i kiepsko było zaśpiewane ale za to angielski był kompletnie zły..

Oczywiście pojawiły się również odmienne opinie, jak również krytyka w stronę występów m.in. Lady Pank czy Kayah. Wielu internautów za to chwaliło sobie występ Kuby Banacha.