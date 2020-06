Po trzech latach, które minęły od premiery filmiku ilustrującego „Pismo”, Arkadiusz Jakubik i Wojciech Smarzowski spotkali się na planie teledysku do tytułowej kompozycji czwartego albumu Dr Misio "Strach XXI wieku",który ukaże się jesienią 2020 roku.

Wojciech Smarzowski wyreżyserował klip Dr Misio. Jakubik jako znachor opowiedział o "Strachu XXI wieku"

Tak Arkadiusz Jakubik opowiada o tytułowej piosence:

" " " "Strach XXI wieku" to pierwszy numer, który powstał z myślą o nowej płycie Dr Misio jakieś dwa lata temu. Od razu wskazał kierunek, w jakim prace nad tą płytą powinny pójść. To głównie zbiór naszych histerii i lęków. W kontrze garść słodko-gorzkich wspomnień z czasów młodości. " " "

Jakubik przypomina w obrazie lekko nawiedzonego pasterza/znachora, który informuje z miejsca, że wraz z przyszłością nadchodzi strach. To narracja mocno zbliżona do rozpowszechniających się licznie w czasach pandemii teorii spiskowych. Choćby o tym, żeby nie stosować lekarstw, bo one szkodzą, a poważną chorobę można wyleczyć dotknięciem ręki. Rządzą nami jaszczury, kosmici zbudowali pałac kultury – śpiewa Jakubik.

Wojciech Smarzowski stworzył kilkuminutową filmową metaforę, w której ubrany w powłóczyste szaty wokalista Dr Misio trzyma w ręku czaszkę kozła, a w wyśpiewywaniu spiskowych „mądrości” asystują mu muzycy, którzy wcielają się w katolickiego księdza, ortodoksyjnego Żyda, muzułmanina, buddyjskiego mnicha i prawosławnego duchownego. Zamknięte w przestrzeni pod sceną owce to nic innego jak ludzkość bezkrytycznie pochłaniająca rozmaite kazania.

Zobacz także: „Kler”: Arek Jakubik o dziełach Smarzowskiego: To są arcypolskie filmy

Pod koniec 2019 roku fani mogli usłyszeć pierwszą piosenkę z albumu "Strach XXI wieku" pod tytułem "Chcesz się bać". Na dyskografię Dr Misio składają się trzy albumy studyjne. Ostatni z nich,"Zmartwychwstaniemy”, ukazał się w maju 2017 i był nominowany do Fryderyków za najlepszy album rockowy roku.