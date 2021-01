Wokaliści All That Remains i Skillet bronią Trumpa: "Nie powinni go cenzurować!"

Ostatnie kilka dni w USA były pełne chaosu. Zwolennicy prezydenta Trumpa wdarli się do Kapitolu, aby przeszkodzić senatorom w ratyfikacji wyników wyborczych, co wywołało międzynarodowe poruszenie. Następnie Twitter zdecydował się zablokować konto obecnego prezydenta na swojej platformie, a śladami firmy poszły też inne media społecznościowe (m.in. Facebook i TikTok).

Na temat niedawnych wydarzeń zabrali głos Phil Labonte z All That Remains oraz John Cooper ze Skilleta. Obydwaj panowie nie ukrywali w przeszłości swoich konserwatywnych poglądów, ale nadal podkreślają, że nie są zwolennikami Trumpa. Wokaliści podkreślili jednak, że "ocenzurowanie" go w mediach społecznościowych może mieć niebezpieczne konsekwencje w przyszłości.

Labonte napisał nawet list otwarty do gubernatora New Hempshire, Chisa Sununu. Jak czytamy:

Nie jestem zwolennikiem prezydenta Trumpa. Nie głosowałem na niego, ale to zwiększające się zagrożenie cenzurą jest straszniejsze, niż jego konto na Twitterze. Wierzę i boję się, że przykład przemocy z 6 stycznia na Kapitolu jest jedynie przedsmakiem tego, co nadejdzie w kolejnych tygodniach. Niepozwalanie ludziom na wyrażanie swoich opinii, nawet jeżeli są one nieakceptowalne dla pewnej grupy ludzi, pokazuje nam, jak ogromne są różnice w tym kraju - boję się, że to tylko będzie dodawało oliwy do ognia.

John Cooper miał całkiem podobne odczucia związane z całą sytuacją. Skoro Twitter może ocenzurować obecnego prezydenta, to co to może oznaczać dla przeciętnych obywateli albo lokalnych polityków?

Słuchajcie - nie śledziłem Trumpa na Twitterze. Nie przepadam za tym. Niektórzy to kochają, niektórzy nienawidzą, niektórzy mają to w nosie... Ludzie piszą różne dziwne rzeczy na Twitterze - w tym też zachęcające do przemocy. Rozumiem. Ale moim zdaniem to nie prowadzi do niczego dobrego i to moim zdaniem porusza wiele osób.

Mnie to trochę przeraża. Bo co będzie kolejne? Pomyślałem sobie: "Ale chwila, co to znaczy?". Jeśli Twitter ma moc, by ocenzurować prezydenta, to co to znaczy? Moim zdaniem to porusza wielu ludzi. Mnóstwo konserwatystów nie lubi tweetów Trumpa. Wiele z nich wolałoby, żeby on tyle nie pisał na Twitterze. Ale najgorsze jest w tym wszystkim to, że skoro mogą to zrobić prezydentowi, to co to oznacza dla innych?