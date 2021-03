Wokalista Cannibal Corpse kumpluje się z Cher: "Podobał się jej nasz koncert"

Cannibal Corpse jest na tyle ikonicznym zespołem, że bywa nawet rozpoznawalny w najwyższych kręgach hollywoodzkiej śmietanki. George "Corpsegrinder" Fisher wyjawił niedawno w rozmowie z Metal Injection, że miał nawet kiedyś przyjemność poznać Cher i jej rodzinę.

Fisher zdradził, że poznał Cher przez jej syna, Elijah Allmana - mężczyzna gra w zespole numetalowym Deadsy. Artysta powiedział, że cała sprawa miała miejsce kilkanaście lat temu, a Cannibal Corpse... miał zagrać na jego imprezie urodzinowej. Fisher powiedział, że chłopak miał urodziny dwa dni po jego własnych, więc z żoną postanowili polecieć do Los Angeles kilka dni wcześniej i spędzić razem miły czas.

Dzień przed koncertem, Elijah zaprosił nas do domu Cher. Kiedy przyjechaliśmy, jej nie było - wyszła na zakupy. Oczywiście, że Cher poszła na zakupy, to w końcu Cher! Ale nie wiedziałem, że zdążyła wrócić w trakcie naszego pobytu u niej. Gadałem z Elijah, kiedy nagle podchodzi do mnie żona i zaczyna mnie stukać w ramię i mówi cicho: "To Cher!". Powiedziałem jej, że fajnie, ale to nic w porównaniu do poznania Kinga Diamonda albo Chucka Billy'ego. To są moi idole!