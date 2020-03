Wokalista Iron Maiden skrytykował Roba Halforda i Ozzy'ego Osbourne'a za wykorzystywanie sztuczek na scenie

Bruce Dickinson z Iron Maiden podróżuje po świecie ze swoim solowym projektem. Muzyk występuje przed fanami w nowej roli. Zamiast śpiewania heavymetalowych hitów artysta w zabawny sposób opowiada o swoim życiu i promuje książkę, która umożliwia fanom zagłębienie się w historię legendy muzyki.

Bruce Dickinson skrytykował Halforda i Osbourne'a

Jedno z wystąpień Dickinsona odbyło się w Hamburgu w Niemczech. Muzyk skupił się na zawiłej karierze muzycznej. Co ciekawe, podczas opowiadania o koncertach na żywo, poświęcił chwilę na skrytykowanie swoich kolegów z branży.

Od wokalisty Iron Maiden oberwało się Ozzy'emu Osbourne'owi z Black Sabbath i Robowi Halfordowi z Judas Priest. Bruce przyznał, że nie podoba mu się, że gwiazdy metalu używają podczas swoich występów promptera.

" Jak zapewne wiecie, teleprompter to urządzenie, które podpowiada osobie stojącej na scenie za pomocą ekranu. Wyświetlają się na nim teksty lub skrypty wystąpienia i jest on często używany przez wokalistów. Ja nie używam promptera na scenie. Inni wokaliści to robią, chociaż ich teksty to: "Breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law". "

Iron Maiden zagra koncert w Polsce w 2020 roku

Grupa Iron Maiden powraca do Polski na koncert w Warszawie. Występ odbędzie się w ramach trasy Legacy Of The Beast już 5 lipca 2020 roku na Stadionie Narodowym. Gościem specjalnym koncertu będzie grupa Within Temptation, a zespołem otwierającym imprezę Lord Of The Lost. Bilety na wydarzenie nadal są dostępne do kupienia za pośrednictwem livenation.pl.

