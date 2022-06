Rock umarł? Wiele dyskutuje się na ten temat i w jednym z ostatnich wywiadów Mick Jagger pochwalił Machine Gun Kelly i Yungblud za to, że podtrzymują muzykę rockową przy życiu. Wokalista Maneskin uważa jednak, że sformułowanie muzyka The Rolling Stones jest złe.

Wokalista Maneskin nie zgadza się z Mickiem Jaggerem: "Jest staroświecki"

Maneskin udzielił wywiadu dla NME i ustosunkował się do wypowiedzi Micka Jaggera. Damiano David stwierdził, że podejście wokalisty The Rolling Stones jest staroświeckie:

Nikt nie trzyma rocka przy życiu. Jego nie da się zabić.

Frontman Maneskin rozwinął swoją myśl:

Uważam, że to co robimy mocno się różni od MGK, Yungblud czy Willow Smitha, ale wielu artystów przywraca to brzmienie i energię: przesterowane gitary i prawdziwe bębny, granie z zespołem z tym prawdziwym analogowym brzmieniem, stage-diving - całe to rock'n'rollowe g*wno. Muzyka dopiero się rozwija. Wszystko się zderza i miesza w dobry sposób.

Damiano David uważa, że nierozsądne jest oczekiwanie, by młody, rockowy zespół zachowywał się tak samo jak Stonesi czy Queen - takie zespoły stworzyły spuściznę, której nikt nie może tknąć:

Oczekiwanie, że kapela złożona z dwudziestolatków powtórzy to, co wydarzyło się w latach 70. i 80. jest głupie i bezsensowne. Jesteśmy w pieprzonym 2022, więc staramy się po prostu robić coś nowego, co sprawia, że będziemy się czuć zadowoleni i szczęśliwi.

Wokalista Maneskin cieszy się, gdy słyszy komentarze w stylu: "To nie Led Zeppelin", bo zdaje sobie sprawę, że nigdy nie będzie drugim Robertem Plantem. Robi swoje nie oglądając się na to, co wydarzyło się w przeszłości w rockowym świecie.