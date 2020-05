Wokalista Nocnego Kochanka nagrał #hot16challenge2. Skomentował dla nas występ: "Jestem pozytywnie zawiedziony"

Popularność #hot16challenge2 nie słabnie. Artyści dzięki akcji wymierzonej w walkę z koronawirusem zebrali już około 3 milionów złotych na wsparcie medyków w tej wyjątkowo trudnej szczególnie dla nich sytuacji. Do raperskiego wyzwania dołączyły nie tylko środowiska hip-hopowe. Swoją czelendżową i finansową cegiełkę w zaledwie kilka dni dołożyły znamienite polskie gwiazdy pop, politycy - z prezydentem Andrzejem Dudą na czele, celebryci, youtuberzy, aktorzy czy dziennikarze.

Wśród metalowców najpopularniejsze i najszerzej komentowane do tej pory nagranie stworzył Nergal. Wokalista Behemotha wykorzystał zabawę do kolejnego publicznego demonstrowania swoich poglądów na temat władzy i sytuacji panującej w Polsce w dość ostrych słowach. Z nieco większym luzem do wyzwania podeszła grupa The Sixpounder. Jednak luzu i dystansu do własnej twórczości od lat nieco konserwatywne środowisko metalowe może uczyć się od Nocnego Kochanka.

Nocny Kochanek nagrał #hot16challenge2

Muzycy o zdradzie metalu mogliby napisać podręcznik, jednak jak widać nadal poszerzają swoją wiedzę w temacie i idą kolejny krok dalej. Wokalista grupy, Krzysztof Sokołowski odpowiedział na liczne nominacje i nagrał własną zwrotkę do #hot16challenge2. Jak powiedział nam w rozmowie, wśród osób, które rzuciły mu rapowe rękawice był Jacek Dżej Dżej Jędrzejak z Big Cyca, Arek Lodzia Grochowski z Ereles, Artur Rawicz, a nawet burmistrz z Krosna Odrzańskiego - Marek Cebula.

Lider Nocnego Kochanka podszedł do zadania w znanym przez fanów zespołu stylu - pół żartem, pół serio. Nieco ponad 3-minutowe nagranie nie zostało zrealizowane w domu, "z ręki", kamerką w telefonie. Muzycy wybrali się nad Wisłę, o której z tak wielkimi emocjami śpiewa Sokołowski. Zadbali o dobre brzmienie, przemyślaną kompozycję, mini teledysk, a nawet modne wśród raperów niebiesko-różowe oświetlenie. Jednak jak to z Nocnym Kochankiem bywa, w produkcji na serio pojawił się żartobliwy tekst z wpadającym w ucho refrenem, który z powodzeniem mógłby trafić na kolejną płytę Zdrajców Metalu.

Sokołowski na krótkim klipie wymienia swoją skórę na kurtkę ze złotymi zdobieniami, zakłada ciemne okulary i czapkę z daszkiem po czym rozpoczyna rap:

" Mam 16 wersów, kreśliłem je wczoraj

16 linijek pisałem wieczorem

Nie mogłem się silić na ambitne rapsy

Bo nie jestem Sokół i nie jestem czarny

Słyszałem o Ostrym, o Taco i Quebo

O Peji i zgrai tych wszystkich poj*bów

Co piszą historię z rymami z rękawa

Ja ledwo kolejny wers właśnie dostawiam Jutro pójdziemy nad Wisłę

Każdy poczuje, że żyje

Powietrze tak jak wódka czyste

Nim z tobą się upiję Kilka sylab więcej, żeby prędzej

Podkręcam tempo, nie wiem, czy w bit się zmieszczę

Jest mi k*rwa wszystko jedno

Wolę być tak cienki, że nie nadam nawet się na dissa

Trochę blamaż, dramat

Dobra, dzwonię do Rawicza "

Chociaż to nie pierwsza zdrada metalu ze strony Krzyśka, wokalista nie był przekonany co do reakcji swoich fanów na jego nowe wcielenie. Jak się jednak okazało, słuchaczy Nocnego Kochanka trudno zniechęcić do swoich ulubieńców, a pod nagraniem posypały się głównie pozytywne komentarze. Zdziwiło to samego twórcę. W rozmowie z nami tuż po publikacji wideo przyznał:

" Dziwnie się czuję, jakoś tak pozytywnie zawiedziony. Nagraliśmy numer, który nie jest metalowy, nie jest też za bardzo hip-hopowy, raczej popowy z elementami mojego pseudo rapu, a opinie są mocno pozytywne. Co się dzieje z tym światem? "

Krzysiek Sokołowski nie zapomniał również o swoich nominacjach. Wokalista rzucił wyzwanie znanym muzykom:

" Z polskich gwiazd nominuję pana Krzysztofa Cugowskiego, z gwiazd zagranicznych - mojego ulubionego rapera - Q-tacha. "

Co ciekawe, pod pseudonimem Q-tach kryje się znany dobrze wszystkim fanom Nocnego Kochanka gitarzysta, a w zasadzie jego kolejne alter ego. Z różnych źródeł wiemy, że już szykuje odpowiedź na zwrotkę Krzyśka.