Zespół Placebo promuje obecnie swój najnowszy album "Never Let Me Go", który ukazał się 25 marca 2022. W ramach trasy zespół odwiedził Polskę grając koncert 17 października 2022 w Warszawie. Przed występem odczytano komunikat, że podczas koncertu nie wolno nagrywać show. Większość osób zastosowało się do prośby zespołu, choć na sali co jakiś czas pojawiały się pojedyncze telefony. Brian Molko w pewnym momencie strzelił focha i stwierdził, że nie będzie grać jeśli telefony nie zostaną schowane.

Wokalista Placebo przerwał koncert w Polsce. Poleciały ostre słowa w stronę fanów

Telefony na koncertach to spory problem. Wiele osób woli nagrywać występ niż skupić się na show. Nic zatem dziwnego, że artyści decydują się na wprowadzenie zakazu filmowania. Tak właśnie zrobił zespół Placebo, który przed rozpoczęciem koncertu podzielił się z fanami specjalnym komunikatem. Zakazano używania telefonów, co rozprasza zespół oraz jest brakiem szacunku dla innych fanów, którzy chcą oglądać koncert, a nie ekrany telefonów innych osób.

Większość osób na warszawskim koncercie rzeczywiście schowało swój telefon, ale co jakiś czas pojawiały się na sali fani, którzy przez moment nagrywały koncert. To bardzo zdenerwowało wokalistę Placebo. W pewnym momencie Brian Molko zszedł ze sceny, co zrobiła również reszta zespołu. Frontman wrócił z papierosem i mówiąc, że jeżeli chcemy, by koncert dalej trwał to musimy schować telefony:

Jeśli chcecie jeszcze usłyszeć muzykę, schowajcie te piepr*one telefony. Wasz wybór - dobry humor i dobre show lub zły humor i złe show. Nie mam cierpliwości.

Mimo tego, że występ został kontynuowany Molko nadal miał focha na polskich fanów i pod koniec koncertu szybko zniknął ze sceny.

Podczas poprzedniego koncertu Placebo w 2016 roku również obowiązywał zakaz nagrywania koncertu i ochrona zwracała uwagę osobom, które nie stosowały się do tego zakazu.