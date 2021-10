Wokalista Smash Mouth odszedł z zespołu po tragicznym koncercie. Nagranie stało się viralem [WIDEO]

Wokalista Smash Mouth, Steve Harwell, odszedł z zespołu po tym, jak w sieci pojawiło się nagranie z koncertu zespołu podczas festiwalu w Bethel w stanie Nowy Jork. Na wideo słychać m.in. słowa wokalisty: ''Zabiję całą twoją rodzinę, przysięgam''.

Sporo działo się na tym koncercie. Nie zabrakło nazistowskiego gestu czy wyzywania publiczności. Nagranie z koncertu Smash Mouth trafiło na TikToka i ma ponad 2 mln wyświelteń.

Niedługo po tym zajściu, przedstawiciel Smash Mouth ogłosił odejście z zespołu wokalisty tłumacząc, że musi się skupić na swoim zdrowiu.

Harwell tak skomentował sprawę swojego odejścia dla TMZ:

Dziękuję naszym lojalnym i wspaniałym fanom, wszystko to było możliwe, dzięki wam. Próbowałem pokonać swoje fizyczne i psychiczne problemy, by przed wami wystąpić, ale nie dałem rady. Nie mogę się doczekać, co Smash Mouth teraz zrobi i teraz jestem najnowszym fanem zespołu.