Wokalista Sum 41 zastąpi Chestera Benningtona w Linkin Park? Artysta zabrał głos

Deryck Whibley został niedawno zapytany o to, czy byłby w stanie zastąpić Chestera Benningtona w Linkin Park. Artysta wyjaśnił, że jest to zbyt duża rola do wypełnienia.

Wokalista Sum 41 zastąpi Chestera w Linkin Park?

Jak pewnie część z was wie, podczas Reading and Leeds Festival w 2018 roku, Mike Shinoda z Linkin Park pojawił się na scenie z Sum 41 i razem wykonali przebój "Faint" (co zresztą Sum 41 robił już kilkukrotnie w ramach oddawania hołdu dla zmarłego Chestera). Występ był na tyle dobry, że fani zaczęli się zastanawiać, czy Whibley może nie zastąpi Benningtona w Linkin Park.

Wokalista Sum 41 był niedawno gościem Jamey'ego Jasty z Hatebreed w jego programie "The Jasta Show". Kolega po fachu zapytał Whibleya, czy kiedykolwiek odbyły się w tym kierunku rozmowy i czy sam myślał o tym, żeby zastąpić Benningtona w Linkin Park. Jak czytamy:

Moim zdaniem to jest niewykonalne zadanie. To jest rola, której nie będę w stanie nigdy zagrać. Nie wiem, czy ktokolwiek z nich ma w ogóle taki plan i pomysł. Nie mam pojęcia, czy Mike i spółka planują coś robić z Linkin Park.

Jasta skomplementował umiejętności i głos Whibleya, twierdząc, że pasuje to grupy barwą:

Przyjmę to jako komplement. Nie wiem, czy poradziłbym sobie z tym. Nie wiem, czy się z Tobą do końca zgadzam.

Jamey nie dawał jednak za wygraną i przedstawił jeszcze jeden scenariusz - kiedy to Linkin Park prosi wokalistę o to, by do nich dołączył:

To jest dla mnie coś tak cholernie abstrakcyjnego, że nie chcę o tym nawet żartować. Nie wiem. Nie mam pojęcia, czy jest na świecie osoba, która mogłaby wypełnić tę rolę. Moim zdaniem to jest ciężka sprawa.

Dla przypomnienia próbka tego, jak Linkin Park mógłby brzmieć z Deryckiem Whibleyem na wokalu: