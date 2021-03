Wokalista Ted Nemeth z solowym singlem. W teledysku aktor z "Bożego Ciała" i "Watahy"

Patryk Pietrzak znany z formacji Ted Nemeth prezentuje swój solowy singiel "Maryś" promujący jego najnowsze wydawnictwo. Album został nagrany częściowo w czasie lockdownu i szalejącej na całym świecie pandemii, przynosi muzykę bardzo osobistą, skupiona na emocjach i myślach, które wypełniają głowę wrażliwego człowieka w trudnych czasach.

Muzyka na albumie "Ok Boomer", który ukaże się już w maju tego roku, ma być bardzo rożnorodna - od ambitnego alternatywnego popu, poprzez dynamiczną muzyką rockową aż po liryczne, poetyckie ballady. W zapowiedzi materiału czytamy:

Utwór "Maryś" doczekał się także klipu, w których nie zabrakło znanych twarzy. W nagraniu widzimy Leszka Lichotę znanego z "Bożego Ciała", "Watahy" czy "Linczu" oraz Dominikę Walo.

Efekt tej współpracy możecie zobaczyć poniżej:

Patryk Pietrzak opowiedział, że pomysł na piosenkę powstał juz około 3-4 lat temu, gdy muzyk jechał autostradą w trakcie burzy.

Nagle trafiłem na potężny korek i stałem na tej autostradzie, układając tekst i melodię. Wydaje mi się, że jest to historia miłosna o zdradzie i jej wpływie przebieg relacji dwójki ludzi, albo o chorobliwej zazdrości, która widzi wszędzie objawy zdrady. On myśli, że ona go zdradziła, kocha ją, boli go to, szuka powodów, nie wie, gdzie popełnił błąd. W końcu ucieka w złość, groźby – objawy bezsilności, złamanego serca. Ona odpowiada niejednoznacznie. Kłamie, ale ma powody, a może naprawdę była nad stawem? Ona chyba jest ponad jego problemami, może już jej się nie chce słuchać tych rzeczy, ma własne zmartwienia. Nie wiemy tego i z tym zostawiamy słuchacza.