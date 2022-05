Wokalista The Darkness skomentował występy Jona Bon Jovi: "Powinien odwołać trasę"

Już od jakiegoś czasu wokalista Bon Jovi nie brzmi dobrze na koncertach - mimo tego, że fałszuje i nie daje sobie rady z wysokimi nutami nadal koncertuje. Nie wiadomo co jest przyczyną takiej sytuacji - upływający czas, problemy ze zdrowiem czy może przemęczenie? Frontman The Darkness, Justin Hawkins, skomentował sprawę i stwierdził, że problem tkwi w psychice wokalisty.

W kwietniu 2022 jeden z fanów Bon Jovi wrzucił do sieci nagranie z koncertu w Północnej Karolinie, które odbiło się mocnym echem w sieci. Nie był to pierwszy kiepski koncert wokalisty, ale tym razem wideo stało się wiralem. Sprawę skomentował wokalista Justin Hawkins, który na swoim kanale na YT przeanalizował występy Jona Bon Jovi:

Wokalista The Darkness domyśla się, że tak właśnie musi się czuć frontman Bon Jovi:

Według Justina Hawkinsa Jon Bon Jovi brzmi po prostu jakby był zmęczony i problem jest natury psychologicznej:

Brzmi to tak, jakby potrzebował jakiejś terapii - musi z kimś porozmawiać i nakłonić do odwołania koncertów. Nie jestem lekarzem, ale miałem problemy z głosem i śpiewanie długich nut, które są fałszem mogą sugerować też jakieś problemy ze słuchem.

Frontman The Darkness podkreśla, że Jon Bon Jovi zawsze był świetnym wokalistą, ale przykro się patrzy na jego obecne występy. Ktoś po prostu powinien mu powiedzieć prawdę:

Ludzie z jego otoczenia powinni go namówić, żeby przestał. To trudne, szczególnie, gdy boisz się być zwolnionym, to skomplikowane rozmawiać o tym z wokalistą. Nie wiem, jak sytuacja wygląda w ich zespole, ale wydaje mi się, że gdybym pracował dla Jona Bon Jovi i zależałoby mi na marce to zasugerowałbym mu odwołanie trasy i leczenie. Smutno na to patrzeć, jestem pewny, że wszyscy jesteśmy rozczarowani.