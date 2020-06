Chodziło o problem z basenem, a właściwie pompą, z której wydobyło się nieco chemikaliów. Myślę, że był to środek chemiczny o negatywnym PH, używany do kontroli kwasowości w basenie. Próbowałem to naprawić, a kiedy dotknąłem nóg, spodenki roztopiły mi się na skórze. Musiałem natychmiast jechać do szpitala.