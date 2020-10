Wokalista Toola ma apel do wszystkich anty-covidowców: "Ssijcie mi fiu*a"

Kilka tygodni po tym, gdy Maynard James Keenan opowiedział o swojej batalii z COVID-19 z "Arizona Republic", wokalista pojawił się w programie "The Joe Rogan Experiance", gdzie wyjawił więcej szczegółów nt. choroby. Wyjaśnił, że zaraził się koronawirusem pod koniec lutego 2020 roku w Australii podczas trasy koncertowej.

Jak opowiada Maynard James Keenan:

"

Byłem w Australii... Poszliśmy na obiad i nagle jedzenie przestało mi smakować. Teraz wiem czemu, ale wtedy byłem kompletnie zdziwiony. Nie mieliśmy pojęcia, że to jasne sygnały. A następnego dnia musiałem lecieć w ogóle do Nowej Zelandii.

Polecieliśmy więc, a tam spędziłem całe 4 dni w hotelu. Piłem wodę, gorącą herbatę, chodziłem pod prysznic. Chciałem przez to przejść, ale to było paskudne uczucie. Ale wtedy nie wiedziałem, jak bardzo przerażające to mogło być. Gdybym wtedy wiedział, że to COVID-19, to bym chyba oszalał. "