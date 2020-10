Wokalista Toola ma poważne problemy z płucami. Powodem jest koronawirus

Pandemia koronawirusa szaleje i zbiera swoje żniwo. Z miesiąca na miesiąc chorych przybywa, a COVID-19 nie oszczędza nikogo, nawet znanych osób. Jednym z zarażonych koronawirusem artystów był Maynard James Keenan - wokalista zespołów Tool, A Perfect Circle i Puscifer. Muzyk do tej pory boryka się z komplikacjami, jakie pozostawiła po sobie choroba.

Chociaż pandemia koronawirusa jest przez wiele osób na świecie bagatelizowana, COVID-19 sieje spustoszenie w organizmie zarażonych osób. Przekonał się o tym Maynard James Keenan. Chociaż muzyk chorował kilka miesięcy temu, wciąż odczuwa skutki wirusa.

Wokalista Toola opowiedział o swoim stanie zdrowia w wywiadzie dla AZ Central. Okazuje się, że koronawirus spowodował problemy z płucami.

Pod koniec lutego nadal dochodziłem do siebie po COVID-19. Nadal mam do czynienia z komplikacjami. To było paskudne. Przeżyłem to, ale nie było to miłe. Ale zdecydowanie musiałem sobie z tym poradzić. (...) Trochę nie chciałem biegać dookoła, oznajmiając wszem i wobec, że jestem chory. Ale tak było. I są tego komplikacje. Musiałem stosować wiele leków, żeby się ich pozbyć. Wciąż kaszlę. Nadal mam uszkodzone płuca. (...) Nadal mam kaszel. Co drugi dzień mam napady kaszlu, ponieważ końce moich płuc są nadal uszkodzone. Właśnie pokonałem stan zapalny, który utrzymywał się na moim nadgarstku i dłoniach. Miałem atak autoimmunologiczny na przykład w postaci reumatoidalnego zapalenia stawów. Ogólnie, z tego, co rozumiem, wirus atakuje dziwne miejsca i jest to dość przypadkowe. Więc tak wygląda mój stan zdrowia. "