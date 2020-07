Wokalista Warduny nagrał nowy utwór. Specjalnie do gry „Assassin’s Creed: Valhalla”

Einar Selvik jest norweskim muzykiem metalowym, który rozpoczynał swoją karierę z black-metalową grupą Gorgoroth. Od 2003 roku związany jest jednak z folkowo-metalową grupą Warduna, której poczynania na scenie muzycznej przyniosły mu sławę i poklask odbiorców.

Selvik został poproszony przez Ubisoft o stworzenie utworu przewodniego na ścieżkę dźwiękową gry „Assassin’s Creed: Valhalla”. Soundtrack oficjalnie pojawił się dziś, tj. w piątek 17 lipca, w serwisach streamingowych.

Nowy utwór Selvika – „Hrafnsmál - The Words of the Raven” jest częścią ścieżki dźwiękowej „Assassin's Creed Valhalla: Out of the North”, na której pojawiły się także kompozycje kompozytorów, jak Jesper Kyd, czy Sarah Schachner.

„Hrafnsmál - The Words of the Raven” – posłuchaj utworu

Utwór pojawił się na oficjalnym koncie firmy LakeShore Records, wydawcy soundtracku.

Einar Selvik o pracy nad kompozycji

Norweski muzyk w następujących słowach wypowiedział się o możliwości współpracy przy popularnym tytule w rozmowie z portalem Loudwire:

" „To wielki zaszczyt być zaproszonym to wielkiej rodziny „Assassin’s Creed”, będącej jednym z filarów opowieści historycznej w grach komputerowych”. "

" „Zostałem poproszony przez Ubisoft o stworzenie ścieżki dźwiękowej, która pokazuje historię nordyckiej muzyki. Poprzez użycie historycznych instrumentów z ich specyficznymi tonacjami, a także wykorzystując poetycką tradycję i język, chciałem aby te kompozycje przybliżały graczy do tematyki oraz świata gry. To wspaniałe uczucie móc wreszcie podzielić się nią z odbiorcami”. "

„Assassin’s Creed: Valhalla” – kiedy premiera?

Gra, dostępna na szereg platform gamingowych: Xbox One, PlayStation4 oraz PCty, trafi na sklepowe półki oraz do sklepów internetowych 17 listopada.

