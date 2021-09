Wokalista metalowego zespołu chodzi pierwszy raz od 30 lat! Wzruszające wideo

Jeff Becerra niedawno opublikował na TikToku zespołu Possessed wideo, w którym przedstawił swoje pierwsze kroki. Wokalista znalazł się w klinice, a specjalnie robotyczne protezy zostały przygotowane przez firmę ReWalk Robotics.

Becerra jest sparaliżowany od klatki piersiowej w dół od 1989 roku, kiedy został dwukrotnie postrzelony. Wokalista nie rozpisywał się za bardzo na temat swoich przeżyć, pisząc po prostu: "Chodziłem pierwszy raz od 30 lat".

Wokalista opowiedział o swoim wypadku w rozmowie z Blabbermouth w 2019 roku:

Jeżdżę na wózku dłużej, niż chodziłem. To moja normalność. To nie był wypadek - zostałem dwukrotnie postrzelony podczas napaści. Pracowałem na budowie jakieś 13 godzin dziennie i wracając do domu wpadłem do sklepu po fajki. Musiałem pokazać w sklepie stówę, bo wychodząc podeszło do mnie dwóch chłopaczków w bluzach. Kazali mi wyskakiwać z kasy, a ja nie chciałem ich słuchać. Powinienem im dać te pieniądze, ale miałem przej*bane i nie miałem gdzie uciec. Nie był to pierwszy raz, kiedy ktoś do mnie celował i widziałem, że nie bali się strzelić. Zaczęła się szarpanina i mnie postrzelili.