Za nami kolejny odcinek programu ''Twoja Twarz Brzmi Znajomo''. W najnowszej edycji talent show sporo rockowych akcentów - uczestnicy co rusz udają gwiazdy mocniejszych brzmień z różnym skutkiem, jak np. Ewa Błachnio, która wystąpiła niedawno jako Agnieszka Chylińska.

Tym razem w rockowej wersji mogliśmy zobaczyć Roberta Szpregiela, który musiał zmierzyć się z przebojem "Tańcz, głupia tańcz" z repertuaru Lady Pank.

Tak występ Szpregiela skomentowała jedna z jurorek, Katarzyna Skrzynecka:

Było bardzo blisko Janusza, i osobowościowo i wokalnie. Nie wystawałeś absolutnie, a wiem, że dla Ciebie, będąc tak daleko od muzyki rockowej, to jest Mount Everest do zdobycia. A dzisiaj udało ci się go zdobyć. Gratuluję.