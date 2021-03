Wokalista znanego zespołu porównał Grammy do Hitlera i potępił występ Cardi B

Wokalista Skillet skrytykował Grammy i Cardi B

John Cooper z chrześcijańskiego zespołu Skillet to jedna z osób, która skrytykowała występ Cardi B i Megan Thee Stallion podczas Grammy 2021. Panie wykonały przebój "WAP", którego tytuł znaczy w wolnym tłumaczeniu na polski "okrutnie wilgotna pusia", a panie opowiadają w nim o tym, że mają chęć na seks.

Z powodu tego, że Cardi i Megan korzystają w kawałku z wielu wulgarnych i slangowych określeń, transmitująca imprezę stacja CBS poprosiła artystki o "ugrzecznienie tekstu". Ten jednak nadal sprawił, że sporo osób było "urażonych" występem raperek. Cooper sam potępił "erotyczną" naturę występu, podczas którego Cardi i Megan dość intymnie się obściskiwały, a także symulowały uprawianie seksu na ogromnym łóżku.

Wokalista stwierdził, że osoby komplementujące te występ "pomyliły dobro ze złem" i zacytował wers z biblii:

Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem

John Cooper kontynuował komentarz:

Żyjemy w świecie, w którym niektóre książki Dr. Seussa nie mogą być sprzedawane na eBayu. Nie możesz ich kupić, nie możesz ich sprzedać - one są zwyczajnie za bardzo złe! Ale możesz, a nawet musisz komplementować seksualną degradację, którą zaprezentowały podczas Grammy Cardi B i Megan Thee Stallion, symulując uprawianie seksu. To jest perfekcyjny przykład. Musisz się z tego cieszyć! Jeśli tego nie celebrujesz, to jesteś złą osobą - nie kochasz ludzi! Nie jesteś dla nich miły.

I o ile z opinią na temat Cardi B i Megan można się zgodzić albo i nie, to jego słowa, w których porównał działalność akademii fonograficznej do Adolfa Hitlera, są co najmniej... dziwne:

Dlaczego ktokolwiek miałby określić dobrem zło i zło dobrem? To proste - zmieniają definicję tych słów. Każdy dyktator w historii mówił, że to co robi, jest dobre. W to wierzą - jeśli poczytacie stare przemówienia Hitlera, to on obiecuje ludziom, że "wyzwoli ich spod jarzma Dziesięciu Przykazań". W swoim umyśle jest wyzwolicielem. Tak jest zawsze. Wszystko co robią, to zmieniają definicje. Dokładnie to się dzieje teraz podczas Grammy.

Poniżej możecie zobaczyć całe wideo Coopera na temat Cardi, Grammy i hitlerowskich przemówień: