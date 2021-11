Wokalistka Brass Against oddała mocz na fana podczas koncertu [WIDEO]

Wokalistka Brass Against odlała się na fana podczas koncertu [WIDEO]

Do kuriozalnego incydentu doszło podczas niedawnego koncertu Brass Against w ramach festiwalu Welcome to Rockville. Z relacji Metal Injection wynika, że wokalistka grupy Sophie Urista przez praktycznie cały wieczór powtarzała, że bardzo potrzebuje pójść do toalety. W końcu na scenie pojawił się fan, który jej w tym pomógł.

Z zaproszenia Uristy skorzystał pewien pan, który dosłownie posłużył kobiecie za toaletę. W sieci pojawiły się nagrania z występu - zespół grał przebój "Wake Up" z repertuaru Rage Against The Machine, a w pewnym momencie stojący obok mężczyzna położył się na środku sceny. Chwilę później Urista zdjęła spodnie i zaczęła oddawać na niego mocz.

Kuriozalną sytuację zobaczycie poniżej:

Cała sprawa wywołała niemałe poruszenie wśród użytkowników internetu - najpopularniejsze wideo przedstawiające incydent zdobyło ponad 3 miliony wyświetleń w ciągu 3 dni. Zespół oczywiście niedługo potem przeprosił za zachowanie swojej wokalistki. Pozostali członkowie Brass Against również nie potrafili zrozumieć, jakim tokiem rozumienia kierowała się Urista:

Grupa przeprosiła, twierdząc, że "zupełnie nie to chcą sobą reprezentować" i sami "starają się zrozumieć, co się właśnie wydarzyło". Przynajmniej bezpośredni uczestnicy zabawy bawili się wyśmienicie - mężczyzna pokryty moczem Uristy świętował bowiem, jakby właśnie wygrał turniej golfa.