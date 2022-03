Wokalistka Jane Marczewski zmarła po występie w "Mam talent". Oto jej ostatnia wiadomość do fanów [WIDEO]

W lutym 2022 w wieku 31 lat odeszła Jane Marczewski, która skradła serca widzów i jurorów amerykańskiej edycji "Mam Talent". Wokalistka przyjęła pseudonim Nightbirde i w talent show wykonała piosenkę "It's Okay" własnego autorstwa. Kobieta walczyła z rakiem i w programie opowiedziała, że nowotwór zajął kręgosłup, wątrobę oraz płuca. Jej występ wywołał łzy u jurorów, a Simon Cowell wcisnął "złoty przycisk". Dziewczyna niestety nie pojawiła się w kolejnym programie z powodu pogarszającego się stanu zdrowia. Po śmierci opublikowano jej ostatnie nagranie, które pokazuje, jak silną była osobą.

Nie żyje Jane Marczewski, która skradła serca jurorów w "Mam talent". Oto jej ostatnia wiadomość [WIDEO]

Jane Marczewski walczyła z rakiem przez 4 lata, zmarła 19 lutego 2022. Parę dni po jej odejściu na jej oficjalnym profilu na Instagramie umieszczono nagranie, które Jane zdążyła zarejestrować przed śmiercią. Wokalistka pozostawiła po sobie wideo, które na pewno przyda się wszystkim, którzy przeżywają teraz trudne chwile. Mimo poważnych problemów zdrowotnych, Jane do końca nie traciła nadziei i twierdziła, że bycie smutnym jest ok.

Kiedy jesteś smutny czy rozpaczasz, to nie znaczy od razu, że nie jesteś wdzięczny, że straciłeś nadzieję. Nie znaczy to wcale, że nie walczysz już o swoje życie - że nie musisz już iść do przodu. Smutek, żal, lamentowanie, płacz, krzyki oraz gniew - to jest sposób na uhonorowanie tego, co straciliśmy.

Dziewczyna dodała, że kiedyś usłyszała stwierdzenie, iż smutek jest drogą duszy, aby powiedzieć, że coś ma znaczenie:

Uważam, że rozpaczanie i odczuwanie wszystkich emocji - smutku, żalu, niesprawiedliwości, złości - to święta praca. Ciężko jest iść ciemną drogą, ale wiecie co? Te uczucie was nie opuszczą, nie możecie udawać do końca życia, że ich nie ma, jakby nic złego się nie stało. Nie tak działa nasza natura.

Jane Marczewski uważała, że nie musimy starać się być na siłę szczęśliwi. Dziewczyna uważała, że gdy jest smutna to nie walczy wystarczająco mocno, ale tak nie jest. Nie powinniśmy się wstydzić tego, że czujemy się źle i jesteśmy smutni, bo życie składa się z różnych emocji.

Jeszcze w programie "Mam Talent" wokalistka wyznała, że lekarze dają jej 2% szans na przeżycie i Jane powtarzała, że "2% to nie zero". Pogarszający się stan zdrowia sprawił, że dziewczyna musiała zrezygnować z kolejnego występu w talent show we wrześniu 2021.