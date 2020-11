Wokalistka Nightwish zaśpiewała metalowy cover "Let it Go" z filmu "Kraina lodu"

Floor Jansen z Nightwish w coverze "Let it Go". Posłuchaj metalowego coveru piosenki z filmu "Kraina lodu".

Utwór "Let it Go" to przebój z filmu Dinseya "Kraina lodu" z 2013 roku. Animacja odniosła wielki komercyjny sukces i nadal można zobaczyć dzieci z gadżetami nawiązującymi do filmu "Kraina lodu". Kawałek "Let it Go" został nagrodzony Oscarem w kategorii "najlepsza piosenka oryginalna".

Wokalistka Nightwish zaśpiewała cover "Let it Go" z filmu "Kraina lodu"

Czy metalowa wersja przeboju z "Krainy lodu" brzmi lepiej od oryginału? Floor Jansen wyznała, że wpadła na pomysł takiego coveru dzięki swojej 3-letniej córeczki. Posłuchajcie, jak wokalistka Nightwish wypadła w piosence z disneyowskiego hitu:

Wszystkie instrumenty nagrał Oscar Fläring z The Fouxes. Czy córce Floor Jansen przypadnie do gustu taki cover? Na pewno metalowa wersja spodoba się fanom mocniejszych brzmień, którzy nie przepadają za słodką piosenkę z disneyowskiego hitu.