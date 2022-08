Za nami trzeci dzień festiwalu Top of the Top w Sopocie, na którym pojawiło się wiele polskich gwiazd. Nie obyło się również bez małych wpadek - Patrycja Markowska, według wielu widzów, zmasakrowała cover Erica Claptona. Natomiast Katarzyna Nosowska zapomniała tekstu piosenki Republiki. Wokalistka wybrnęła z całej sytuacji i przeprosiła na scenie za wpadkę.

Wpadka Katarzyny Nosowskiej. Zapomniała tekstu kultowej, polskiej piosenki: "To jest jednak na żywo"

Na festiwalu Top of the Top odbył się koncert #ZawszeRazem, w ramach którego świętowano 25-lecie TVN-u. Na scenie pojawiło się wiele polskich gwiazd. Nie zabrakło coverów i Katarzyna Nosowska wykonała na żywo piosenkę grupy Republika "Mamona". Jest to na tyle znany kawałek, że większość z nas zna słowa utworu.

Nosowska jednak miała problem z tekstem i zapomniała słów piosenki Republiki. Na szczęście szybko przypomniała sobie dalszy ciąg i dokończyła swój występ. Wokalistka postanowiła przeprosić za małą wpadkę mówiąc:

Trochę się tam przycięłam. No wiecie, to jest jednak na żywo. Przepraszam.

Nie znaleźliśmy w sieci wideoz tego występu, ale tylko jak się pojawią to uraczymy Was tymi nagraniami. Po coverze Republiki Nosowska zaprosiła na scenę swojego 26-letniego syna, Mikołaja Krajewskiego. Razem wykonali utwór "Mówiła mi matka", który pochodzi z płyty Nosowskiej zatytułowanej "Basta" z 2018 roku. Jak na razie to właśnie ten album zamyka solowy dorobek wokalistki.