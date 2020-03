Wszystkie imprezy masowe w Polsce odwołane. Jest oficjalna decyzja premiera Morawieckiego

Zgodnie z decyzją polskiego zespołu zarządzania kryzysowego z dniem 10 marca 2020 roku wszystkie imprezy masowe w Polsce zostały odwołane. W trakcie posiedzenia rządowy zespół ustalił, że ryzyko epidemii w naszym kraju jest na tyle wysokie, że należy dołożyć wszelkich starań, aby możliwie je ograniczyć.

Premier odwołał wszystkie imprezy masowe w Polsce

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił decyzję na konferencji po posiedzeniu rządowego zespołu słowami:

" Koronawirus i epidemia to realne i globalne zagrożenie. WHO proponuje podjęcie radykalnych działań, ograniczających możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa. W poczuciu odpowiedzialności podejmujemy prewencyjne działania. W Hiszpanii w ciągu jednej doby odnotowano 400 nowych przypadków, podobnie w Niemczech i Francji. Całe Włochy to czerwona strefa, ogłoszono zakaz przemieszczania się. To nasi bezpośredni sąsiedzi. Dlatego po dyskusjach podejmujemy decyzje, które mają na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ograniczanie jego skutków społecznych, przede wszystkim dla zdrowia publicznego i tak właśnie dzisiaj, na naszym porannym spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego podjęliśmy decyzję o odwołaniu imprez masowych. "

W decyzji ogłoszonej przez Morawieckiego chodzi o WSZYSTKIE imprezy masowe. Według ustawy zalicza się do nich każde wydarzenie odbywające się w hali, w którym uczestniczy co najmniej 500 osób i wszystkie imprezy dla co najmniej 1000 osób, które są organizowane w plenerze.

