Są takie utwory, po które sięgamy, gdy mamy zły dzień i chcemy po prostu popłakać w samotności. Który utwór jest najsmutniejszy i od pierwszych taktów sprawia, że chce się nam zanurzać w otchłani rozpaczy? Okazuje się, że taki tytuł należy do piosenki rockowej kapeli, którą dobrze znamy.

Wybrano najsmutniejszy utwór wszech czasów. To przebój rockowej kapeli

Ankietę przeprowadziła firma Earex wraz z profesorem Rupertem Tillem, który przewodniczy Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Badań nad Muzyką Popularną. W badaniu wzięło udział 2 tys. osób i w rankingu najsmutniejszych utworów wszech czasów 1. miejsce zajęła piosenka "Everybody Hurts" R.E.M. z 1992 roku. Na 2. pozycji uplasował się przebój "Nothing Compares 2 U" w wykonaniu Sinead O'Connor, zaś 3. miejsce należy do "Tears in Heaven" Erica Claptona. Na kolejnych miejscach pojawiły się piosenki "I Will Always Love You" Whitney Houston i "Yesterday" The Beatles.

W pierwszej dziesiątce najsmutniejszych utworów znalazły się również "Someone Like You" Adele, "My Heart Will Go On" Celine Dion, "Crying" Roya Orbinsona, "All By Myself" Erica Carmen oraz i "Angel" Robbiego Williamsa.

48% badanych osób stwierdziło, że muzyka ma bardzo duży wpływ na nastrój i aż 36% sięga po smutne piosenki, gdy ma trudne czy nostalgiczne chwile. Natomiast 24% słucha takich piosenek, gdy rozstaje się z drugą połówką. Mimo tego, że takie smutne utwory mogą wyciskać łzy, aż 50% twierdzi, że wbrew pozorom mogą też poprawić humor.