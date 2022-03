IFPI jest organizacją promującą interesy przemysłu fonograficznego na całym świecie. Podzieliła się właśnie najnowszym raportem o światowym rynku muzycznym. Okazuje się, że sprzedaż nagrań muzycznych na świecie wzrosła o 18,5% w 2021 roku. Sprawdźcie, co jeszcze wynika z tego raportu.

Wydajemy coraz więcej na muzykę. Tak wynika z raportu o światowym rynku muzycznym

Głównym motorem napędowym ponad 18-procentowego wzrostu na światowym rynku fonograficznym jest rosnąca popularność płatnych serwisów streamingowych – wynika z raportu „Global Music Report”, opublikowanego dziś przez IFPI. Przychody ze sprzedaży nagrań muzycznych wyniosły w 2021 roku 25,9 miliarda dolarów.

Przychody z abonamentów w serwisach streamingowych wzrosły o 21,9% do poziomu 12,3 miliarda dolarów. Na koniec 2021 roku z płatnych kont korzystały 523 miliony użytkowników. Ogółem przychody z serwisów streamingowych (z kont abonamentowych oraz wspieranych reklamami) odnotowały wzrost o 24,3%, osiągając 16,9 miliarda dolarów, czyli 65% całkowitych światowych przychodów na rynku nagrań muzycznych. Wzrost odnotowała także sprzedaż muzyki w innych formatach: nośników fizycznych (+16,1%) i tantiem z odtwarzania muzyki (+4,0%).

Z raportu wynika, że przychody w Europie, drugim co do wielkości rynku nagraniowym na świecie, wzrosły o 15,4%, co stanowi gwałtowny wzrost w porównaniu ze stopą wzrostu z poprzedniego roku, wynoszącą 3,2%. Wszystkie największe rynki regionu odnotowały dwucyfrowy wzrost procentowy: Wielka Brytania (+13,2%), Niemcy (+12,6%) i Francja (+11,8%).

Natomiast rynek USA i Kanady wzrósł o 22,0% w 2021 r., przewyższając globalną stopę wzrostu. Sam rynek amerykański wzrósł o 22,6%, a przychody z nagrań muzycznych w Kanadzie wzrosły o 12,6%.

Sprzedaż na rynku azjatyckim wzrosła o 16,1%. Największym rynkiem jest tu Japonia, która odnotowała wzrost o 9,3%. Wyłączając Japonię, region odnotował wzrost przychodów o 24,6%. Azja miała także istotny udział w globalnych przychodach ze sprzedaży nośników fizycznych (49,6%).

IFPI wraz z siecią swoich grup krajowych posiada ponad 8 tys. członków w ponad 70 krajach świata. IFPI operuje poprzez 70 biurami regionalnymi, grupami krajowymi i stowarzyszonymi organizacjami zbiorowego zarządzania. Misją IFPI jest promowanie wartości nagrań muzycznych, występowanie w interesie praw producentów fonograficznych i rozszerzanie komercyjnego wykorzystania muzyki na wszystkich rynkach, na których operują członkowie organizacji.