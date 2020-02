Wydziaraj się i posłuchaj nowej płyty Ozzy'ego. Antyradio dołączyło do akcji wokalisty Black Sabbath

Już 20 lutego, dzień przed tym jak nowy albumu Ozzy’ego Osbourne’a trafi do sklepów, fani z ponad 50 miast na całym świecie będą mogli posłuchać płyty "Ordinary Man” przedpremierowo. Z muzyką Księcia Ciemności będzie można zapoznać się w 50 miastach na całym świecie, w tym dwóch studiach tatuażu w Polsce. W Warszawie będzie to Najgorsze Studio w Mieście, czyli Juniorink, a we Wrocławiu niesamowite Studio Zajawa Tattoo.

Posłuchaj przedpremierowo "Ordinary Man" i zrób sobie pamiątkowy tatuaż

Dlaczego akurat w salonach tatuażu? Fani Ozzy’ego, poza słuchaniem jego nowej muzyki, będą mogli wybrać niesamowite wzory przygotowane przez artystów z Zajawy i Juniorink, które będą inspirowane legendą metalu. Każde studio przygotuje 17 wyjątkowych kompozycji w specjalnej cenie, które będą czekać na maniaków brytyjskiego artysty.

Aby wziąć udział w akcji należy wejść na stronę tattoo.ozzy.com i zapisać się na wizytę do pasującego miasta. Osoby, które zapiszą się na stronie, dostaną na swój adres e-mail potwierdzenie. Osoby, które pierwsze pojawią się w salonie 20-ego lutego, zostaną obsłużone wcześniej.

Antyradio w akcji Ozzy'ego Osbourne'a

Do akcji Ozzy'ego Osbourne'a, legendarnego wokalisty Black Sabbath przyłączyło się także Antyradio.

Posłuchaj podcastu

Na antenie podczas programu Najgorsze Państwo Świata pojawił się gość specjalny. Borislav z warszawskiego studia tatuażu Juniorink wykonał na żywo tatuaż Gosi Wierzejewskiej, wydawcy audycji.

Od dziś na przedramieniu Gosi będzie widniał symboliczny, geometryczny nietoperz, którego możecie podziwiać na jej Instagramie:

Zobacz też: Czy choroba przeszkodzi Ozzy'emu w koncertowaniu? Muzyk skomentował sprawę