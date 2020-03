Wytwórnie muzyczne cierpią z powodu szalejących tornad. Straty są ogromne

Jak donosi Billboard, we wtorek 3 marca przez Tennessee przeszły tornada, które zabiły co najmniej 25 osób. Około 140 budynków zostało zniszczonych, a żywioł pozrywał linie energetyczne, połamał drzewa oraz zerwał dachy z wielu domów. Nadal wiele osób pozostaje uznanych za zaginionych, na terenie dotkniętym tornadem trwa akcja ratunkowa, a w stanie ogłoszono stan wyjątkowy.

Wytwórnie muzyczne cierpią z powodu szalejących tornad

W starciu z żywiołem ucierpiała także branża muzyczna. Wśród zniszczonych budynków znajdują się także sale koncertowe np. The Basement East znane z muzyki granej na żywo. Z konsekwencjami tornad borykają się także firmy muzyczne ze wschodniego Nashville.

Największe straty odnotował Collective Artist Management oraz wytwórnia Dualtone Records, która współpracuje między innymi z rockowym zespołem Lumineers.

Collective Artist Management opublikował smutny post na swoim oficjalnym Facebooku:

" Nasze biuro we wschodnim Nashville znajdowało się bezpośrednio na drodze tornada, które uderzyło w nasze okolice ostatniej nocy. Byliśmy przytłoczeni, gdy zobaczyliśmy naszą ukochaną dzielnicę zupełnie zniszczoną. Jednak nasz smutek szybko zastąpiła nadzieja i optymizm. Hordy ochotników pojawiły się obok zniszczonych terenów z przekąskami, woda i rękami gotowymi do pomocy. Wierzymy w Nashville. "

Zlokalizowany w okolicy najbardziej dotkniętej przez tornado sklep Fanny’s House of Music został zamknięty do odwołania. Przez lata można było kupić tam sprzęt muzyczny w tym zabytkowe gitary i wzmacniacze. Sklep oferował także usługi naprawcze oraz lekcje gry na instrumentach. Aktualnie budynek nie ma dostępu do prądu i jest poważnie uszkodzony.

