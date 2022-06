Zespół Yeah Yeah Yeahs szykuje się do wydania nowego albumu "Cool It Down". Jak brzmi pierwszy singiel zapowiadający to wydawnictwo?

Zespół Yeah Yeah Yeahs oficjalnie powraca po 9 latach z premierowym materiałem. Karen O, Nick Zinner i Brian Chase ogłosili dziś, że ich piąty album studyjny, "Cool It Down", ukaże się 30 września. Zespół zaprezentował również pierwszy singiel - "Spitting Off The Edge Of The World" z gościnnym udziałem Perfume Genius.

Yeah Yeah Yeahs powraca po 9 latach. Posłuchaj nowego singla "Spitting Off The Edge Of The World" [WIDEO]

Zespół udostępnił pierwszy singiel - wyprodukowany przez Dave'a Sitka utwór "Spitting Off the Edge of the World" z gościnnym udziałem Perfume Genius. Przejmująca piosenka, której najważniejszy element z pewnością stanowią rozpoznawalne głosy Karen O i Perfume Genius oraz tekst będący refleksją nad stanem środowiska i potrzebą szczerości w kwestii szkód, jakie wyrządzamy Ziemi.

Perfume Genius występuje również w teledysku, gdzie wciela się w rolę anioła zemsty pod postacią kierowcy limuzyny u boku Karen O, która sama siebie określa jako "desert rebel queen". Reżyserem klipu jest wieloletni współpracownik YYYs, Cody Critcheloe (aka Ssion), który zaprojektował ikoniczną oprawę graficzną "Fever To Tell", a także wyreżyserował niesamowity teledysk Perfume Genius "Queen".

Oglądaj

Karen O podzieliła się także kilkoma uwagami na temat teledysku:

To wymarzona współpraca z jednym z naszych ulubionych artystów XXI wieku, Codym Critcheloe, który stworzył oprawę graficzną naszej pierwszej płyty w 2003 roku, a przez ostatnią dekadę tworzył wizjonerskie teledyski. Nadszedł czas na ponowną współpracę, a sesja zdjęciowa w Kansas City była jak sen - taki sen, jak po zjedzeniu czegoś naprawdę tłustego tuż przed snem; dziwaczny, poetycki i intensywny. Perfume Genius był niewiarygodnie łaskawy, tarzając się w zimnym błocie jako mój pilot i kradnąc scenę za sceną swoim surrealistycznym urokiem. Zaufaliśmy Cody'emu bezgranicznie, a on przerósł nasze oczekiwania i dał nam nasz "November Rain". Duch YYYs żyje i ma się dobrze dzięki oczom Cody'ego Critcheloe. Niestandardowa limuzyna Yeahsów była w dużej mierze jego dziełem, napędzanym miłością.

Nadchodzący album "Cool It Down" jest już dostępny w przedsprzedaży. Oto co na temat powrotu ma do powiedzenia Karen O:

Płyta nosi tytuł "Cool It Down", który został zaczerpnięty z mniej znanej piosenki Velvet Underground. Powiedziałam Alex Prager, której zdjęcie zdobi okładkę naszej płyty, że ten obrazek podsumowuje to, jak ja, Karen, czuję się egzystencjalnie w tych czasach! Ale zawsze jest coś więcej do opowiedzenia. Tak oto zaczyna się nasza nowa historia, przedstawiamy wam z pochylonymi głowami i pięściami w górze "Spitting Off the Edge of the World" z udziałem Perfume Genius.

Yeah Yeah Yeahs - "Cool It Down": Tracklista