Możemy się założyć, że nigdy nie zastanawialiście się, jak znany przebój Metalliki brzmiałby w wersji Rammsteina. Jednak ktoś o tym pomyślał i nawet stworzył wideo, które odpowiada na to jakże interesujące pytanie. Pewien YouTuber postanowił stworzyć cover "Enter Sandman" Metalliki, który na pewno spodoba się fanom industrialnych brzmień. Co więcej, zaśpiewał ten kawałek po niemiecku!

YouTuber nagrał cover "Enter Sandman" w stylu Rammsteina. Brzmi wunderbar! [WIDEO]

Denis Pauna słynie z pokręconych coverów, w których gra znane metalowe i rockowe kawałki w stylu innych kapel. Jego niemiecka wersja "Enter Sandman" ma już prawie 150 tysięcy wyświetleń, zatem warto się przyjrzeć temu muzykowi, skoro ma tak wielkie zainteresowanie. Posłuchajcie "Enter Sandman" w stylu Rammsteina zaśpiewane po niemiecku. Robicie to na własne ryzyko ;)

Oglądaj

Jeżeli spodobał się Wam taki muzyczny eksperyment, to na kanale YouTubera znajdziecie jeszcze wiele ciekawych przeróbek, m.in. "Sweet Dreams (Are Made of This) Eurythmics w stylu Type O Negative, "Personal Jesus" w stylu Motorhead czy "Master of Puppets" w stylu Type O Negative.

Tymczasem Rammstein szykuje się do wydania nowej płyty. Jeszcze w październiku 2020 roku w sieci pojawiło się nagranie, na którym widzimy perkusistę Christopha Scheindera w studiu. Flake rozwiał wszelkie wątpliwości opowiadając o pracy zespołu, który wcześniej nie planował nagrywania nowej płyty. Wszystko przez nadmiar wolnego czasu z powodu odwołanych koncertów.