YouTuber stworzył absurdalny utwór z fragmentami podręcznika do "Historii i teraźniejszości". Śmiać się czy płakać? [WIDEO]

Treść podręcznika do "Historii i Teraźniejszości" to niezły materiał na naprawdę absurdalną piosenkę, która podbija już sieć.

W wakacje zrobiło się naprawdę gorąco z powodu podręcznika "Historia i Teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników". W książce autorstwa profesora Wojciecha Roszkowskiego pojawia się wiele budzących kontrowersje opinii np. na temat muzyki rockowej czy in vitro, które jest porównywane do "hodowli". Okazuje się, że treść podręcznika to niezły materiał do rockowej piosenki. Pewien YouTuber postanowił wykorzystać fragmenty książki, by stworzyć absurdalny utwór. Piosenka to nowy hit w sieci!

YouTuber stworzył absurdalny utwór z fragmentami podręcznika do "Historii i teraźniejszości" [WIDEO]

Paweł Kieler wykorzystuje wypowiedzi innych czy teksty z programów telewizyjnych, by stworzyć z nich absurdalne teksty piosenek. Nagrał już np. utwór z tweetami Krystyny Pawłowicz czy fragmentami programu "Trudne Sprawy". Tym razem przestudiował treść podręcznika do "Historii i Teraźniejszości" i wybrał najbardziej kontrowersyjne fragmenty, z których powstał tekst nowej piosenki. Wyszło naprawdę absurdalnie i aż nie wiadomo, czy się śmiać czy płakać, że takie treści pojawiły się w szkolnym podręczniku.

W podręczniku możemy m.in. przeczytać, że "Ateiści są ludźmi wierzącymi, tyle że wierzą oni w nieistnienie Boga". Autor porównał in vitro do "hodowli" i pyta: "Kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci?". Za podręcznik odpowiedzialny jest profesor Wojciech Roszkowski, historyk oraz nauczyciel akademicki, który w przeszłości był europosłem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Publikacja została zatwierdzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowe.