"Down With The Sickness" to jeden z najpopularniejszych piosenek Disturbed, a charakterystyczne "ooh-wah-ah-ah-ah" nie można pomylić z niczym innym. Siłą rzeczy kawałek doczekał się już wielu różnych przeróbek i oto kolejny cover tego słynnego utworu.

YouTuber wykonał "Down With The Sickness" Disturbed w 20 różnych stylach [WIDEO]

YouTuber z kanału Ten Second Songs specjalizuje się w coverach, w których gra jeden kawałek w różnych stylach. Wziął on już na warsztat m.in. utwory System of a Down czy Slipknota i zmienił je nie do poznania. Jak natomiast wybrzmiał hit Disturbed? YouTuber wziął pod uwagę komentarze internautów, którzy poprosili go o przerobienie utworu Disturbed w stylu Genesis, Tears for Fears, Metalliki czy Earth, Wind & Fire. Posłuchajcie, co wyszło z tego muzycznego eksperymentu:

Trzeba przyznać, że YouTuber ma niezły warsztat i dobrze podrabia wiele słynnych głosów. Co więcej, czuje się bardzo swobodnie zarówno w rockowych klimatach, jak i w hip-hopie czy funku. Czas pokaże, jaki kolejny cover otrzymamy od tego utalentowanego YouTubera, ale można być pewnym, że kolejny filmik nas nie zawiedzie.

