Brytyjski muzyk Yungblud wydał nowy singiel zatytułowany "Don’t Feel Like Feeling Sad Today". Utwór jest przedsmakiem jego trzeciego albumu "Yungblud", którego premiera zaplanowana jest na 2 września.

Yungblud nagrał klip z fanami do singla "Don't Feel Like Feeling Sad Today". Na miejscu interweniowały władze [WIDEO]

Wydanie "Don’t Feel Like Feeling Sad Today" następuje po nakręceniu teledysku 20 czerwca. Artysta wywołał chaos w londyńskim Southbank, zapraszając publikę do udziału w nagraniu. Wyreżyserowany przez Toma Pallanta i Doma teledysk przedstawia artystę i jego fanów, którzy toczą wielką wodną bitwę, podczas gdy Yungblud wykonuje piosenkę na ozdobionej sloganami platformie. Gdy fala uzbrojonych w plakaty i pistolety na wodę fanów przejęła lokalizację, władze Metropolitan Police uznały ją za przepełnioną i zamknęły zgromadzenie.

W zeszłym miesiącu Yungblud wydał swój najnowszy singiel "Memories" z udziałem Willow, który w zaledwie pierwszym tygodniu od premiery zgromadził milion odsłuchów. Towarzyszący piosence teledysk wyreżyserował Colin Tilley. Tak Yungblud opowiedział o tym kawałku:

"Memories" opowiada o uwolnieniu się od traumatycznych przeżyć z przeszłości i wyartykułowaniu ich światu. Jest coś wyzwalającego w przekształcaniu bolesnych wspomnień z przeszłości w lekcje na przyszłość. Chcę, żeby ludzie wykrzykiwali tę piosenkę, żeby była dla nich swoistym katharsis. Chodzi o to, żeby zebrać się razem i wyrzucić z siebie ból, zamienić go w pozytywną energię i podzielić się tym ciężarem z innymi.

Natomiast w marcu Yungblud zaprezentował utwór "The Funeral", w klipie do którego wystąpili Ozzy i Sharon Osbourne’owie. Numer ma już 25 mln wyświetleń i odtworzeń.

Urodzony w Yorkshire w Anglii multiinstrumentalista Yungblud (Dominic Harrison) gra na gitarze, basie, pianinie i perkusji. Po gitarę sięgnął już jako dwulatek, a pierwszy utwór napisał mając 10 lat. Debiutował imienną EP-ką, po której wypuścił album "21st Century Liability" (2018). W październiku 2019 ukazała się kolejna EP-ka "the underrated youth", która znalazła się w pierwszej dziesiątce albumów w Wielkiej Brytanii.

W kolejnym roku artysta znalazł się na tzw. shortliście BBC Sound of 2020, a także zdobył nagrodę NME za najlepszy teledysk. W grudniu 2020 do sprzedaży trafiła płyta "weird!" z takimi hitami, jak "god save me, but don’t drown me out", "weird!", "strawberry lipstick" i "cotton candy". Album w ciągu pierwszego tygodnia rozszedł się w nakładzie 39 tysięcy egzemplarzy i zadebiutował na szczycie zestawienia w UK.