Yungblud połączył ze sobą Black Sabbath, Kanye oraz The 1975 i brzmi to całkiem znośnie [WIDEO]

Yungblud lubi się bawić stylami, co pokazał idealnie podczas swojego ostatniego występu w radiu BBC 1, gdzie ze swoim zespołem pomieszał kawałki Black Sabbath, Kanyego Westa i grupy The 1975.

Yungblud zagrał mieszankę coverów Black Sabbath i Kanyego Westa

Yungblud nie boi się coverować innych artystów - zwłaszcza tych, którzy stylistycznie się od niego bardzo różnią. Młody wokalista brał już na warsztat Drake'a, Arctic Monkeys, czy Death Cab For Cutie (gdzie pomagała mu popularna wokalistka Halsey), a później też Travisa Scotta i Amy Winehouse. Teraz postanowił zrobić własne wersje Black Sabbath, Kanyego Westa i The 1975.

W ramach programu Live Lounge, brytyjski wokalista i jego zespół zagrali mieszankę "War Pigs", "POWER" i "Part Of The Band" wspomnianych trzech wykonawców. Wyszło mu to naprawdę nieźle - zwłaszcza covery Sabbathów i The 1975. Wykonu Yungbluda posłuchacie poniżej:

2 września 2022 ukazał się najnowszy album Yungbluda, który został zatytułowany po prostu "Yungblud" i sporo ostatnio namieszał w rockowym świecie. Muzyk pokazał, że rock wcale nie jest martwy, nadal można tworzyć gitarowe brzmienia, które trafiają do młodych odbiorców spragnionych mocnych wrażeń.

Album promował m.in. "Don’t Feel Like Feeling Sad Today", do którego powstał klip nagrany we współpracy z fanami muzyka. Ci zebrali się w Londynie, a następnie urządzili bitwę na pistolety na wodę w rytm występu Yungbluda. Wideo zobaczycie poniżej: