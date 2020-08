Z okazji 80. urodzin Johna Lennona ukaże się specjalne wydawnictwo "Gimme Some Truth"

John Lennon jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej szanowanych muzyków współczesnych czasów. Rozpad The Beatles w 1970 pozwolił każdemu z muzyków rozwinąć skrzydła w twórczości solowej. Z okazji zbliżającej się rocznicy urodzin Lennona, na sklepowych półkach pojawi się nowa składanka z jego utworami zatytułowana "Gimme Some Truth".

"Gimme Some Truth": kompilacja z okazji 80. rocznicy urodzin Johna Lennona

Doboru tracklisty dokonały osoby zarządzające jego spuścizną. Na wydawnictwie nie zabraknie klasyków w postaci „Imagine”, „Give Peace a Chance”, „Happy Christmas (War is Over)”, jak i utworów z innych albumów solowych, w tym wydanego pośmiertnie „Milk and Honey”.

John Lennon: "Gimme Some Truth" - tracklista

CD1

1. Instant Karma! (We All Shine On)

2. Cold Turkey

3. Working Class Hero

4. Isolation

5. Love

6. God

7. Power To The People

8. Imagine

9. Jealous Guy

10. Gimme Some Truth

11. Oh My Love

12. How Do You Sleep?

13. Oh Yoko!

14. Angela

15. Come Together (live)

16. Mind Games

17. Out The Blue

18. I Know (I Know)

CD2

1. Whatever Gets You Thru The Night

2. Bless You

3. #9 Dream

4. Steel and Glass

5. Stand By Me

6. Angel Baby

7. (Just Like) Starting Over

8. I’m Losing You

9. Beautiful Boy (Darling Boy)

10. Watching The Wheels

11. Woman

12. Dear Yoko

13. Every Man Has A Woman Who Loves Him

14. Nobody Told Me

15. I’m Stepping Out

16. Grow Old With Me

17. Happy Xmas (War Is Over)

18. Give Peace A Chance

Kariera solowa pozwoliła artyście zanurzyć się w głąb siebie i wydawać utwory, które były zarówno bardzo osobiste, jak i wymagające. Nierzadko wymagały większego zaangażowania ze strony słuchaczy. Solowe piosenki Lennona łączyły przystępne popowe melodie z nierzadko surową i rozdzierającą serce prostotą. Teksty zawierały mocno introspektywne analizy, jak również poruszały tematy istotne z punktu społecznego oraz politycznego.

Zobacz także: Zabójca Johna Lennona po raz 11 chce wyjść za kaucją z więzienia. Co na to sąd?