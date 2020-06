Zack De La Rocha i Josh Homme wystąpili na albumie znanych raperów [AUDIO]

Run The Jewels nigdy nie kryli się z tym, że inspiruje ich rock i metal. Killer Mike i El-P nawijają w rytm beatów, które często zawierają sample gitar, rockowych perkusji, a swoją ciężkością i ilością basu mogłyby zawstydzić niejeden metalowy zespół. Do tego często współpracowali z Zackiem De La Rochą, który pojawił się gościnnie na m.in. jednym z ich pierwszych singli "Close Your Eyes".

De La Rocha i Homme gościnnie na albumie Run The Jewels

Wokalista Rage Against The Machine pojawił się gościnnie również na najnowszym albumie duetu, "RTJ4". Panowie mieli promować krążek na wspólnej trasie, jednak koronawirus pokrzyżował koncertowe plany RTJ i RATM. Na szczęście wciąż możemy usłyszeć efekt ich studyjnej współpracy w utworze "JU$T", w którym gościnnie na wokalu pojawił się również... Pharrell Williams, współtwórca hitów "Happy" i "Get Lucky".

Utworu z De La Rochą i Williamsem posłuchacie poniżej:

Większym zaskoczeniem na albumie "RTJ4" jest gościnny występ Josha Homme'ego z Queens of the Stone Age. Lider popularnej grupy pojawił się w utworze "pulling the pin" (gitara i wokale w tle), gdzie swojego wokalu użyczyła również legenda soulu, Mavis Staples. Posłuchajcie efektu ich współpracy poniżej:

Cały album "RTJ4" autorstwa Run The Jewels jest dostępny za darmo na YouTubie, a także na większości platform streamingowych.