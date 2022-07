Zack de la Rocha zranił nogę podczas koncertu Rage Against the Machine. Co dalej z ich trasą?

Zack de la Rocha zranił nogę na koncercie RATM. Co dalej z trasą?

Jak podaje portal Consequence, Zack de la Rocha zranił się po 4 utworach podczas koncertu w United Center w Chicago. Wokalista zaczął kuleć, a zejść ze sceny pomogli mu techniczni. Po krótkiej przerwie artysta powrócił na scenę, jednak resztę występu spędził siedząc z boku sceny na głośniku.

Z relacji portalu wynika, że de la Rocha kilkukrotnie próbował wstać, ale za każdym razem kończyło się to tak samo. Wokalista nie mógł w żaden sposób obciążyć nogi:

Na razie zespół nie skomentował całej sytuacji, ale nie przełożył też żadnego z planowanych koncertów, więc na razie możemy jedynie trzymać kciuki, że to nic poważnego i de la Rocha za moment powróci do formy.

Przypominamy, że był to zaledwie drugi koncert Rage Against the Machine na ich długo planowanej (i oczekiwanej) trasie "PSA", która wystartowała oficjalnie w sobotę w Wisconsin.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Rage Against the Machine i supportujących ich Run the Jewels zobaczymy w Krakowie już 15 września 2022 roku. Zespoły zagrają koncert w TAURON Arena.