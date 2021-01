Dobra wiadomość dla fanów Bona Scotta. W ramach specjalnego wydawnictwa zespołu Fraternity, ukażą się wcześniej niewydane utwory z Bonem Scottem. Co znajdziemy w trzypłytowym boksie?

Zaginione nagrania Bona Scotta ujrzą światło dzienne. Kiedy pojawi się specjalne wydawnictwo?

Menadżer grupy Fraternity, Hamish Henry, postanowił po kilkudziesięciu latach odświeżyć nagrania zespołu. Box "Seasons of Change - The Complete Recordings, 1970-1974" zawierać będzie dwie studyjne płyty kapeli, jak również single i wcześniej niepublikowany album "Second Chance" z Bonem Scottem na wokalu. W boksie znajdziemy również nigdy nie pokazywane zdjęcia formacji. Wydawnictwo ukaże się 22 stycznia 2021.

Zanim Bon Scott dołączył do AC/DC, udzielał się w wielu różnych kapelach. Już w wieku 18 lat założył swój pierwszy zespół, The Spektors. Był w nim przede wszystkim perkusistą, choć czasem sięgał również po mikrofon. Wkrótce grupa połączyła siły z lokalnym zespołem The Valentines, który nie przetrwał jednak długo. W 1970 roku muzycy rozeszli się. Bon Scott przeprowadził się do Adelaide i wkrótce dołączył do psychodelicznej grupy Fraternity. Nagrał z nią dwie płyty studyjne - „Livestock” i „Flaming Galah”.

Tymczasem AC/DC 13 listopada 2020 wydał nowy album „Power Up”. Za produkcję płyty odpowiadał Brendanem O’Brienem, który przyłożył swoje ręce do "Black Ice" z 2008 i "Rock Or Bust" z 2014 roku. Na najnowszej płycie AC/DC znalazło się z 12 utworów, które charakteryzują się legendarnym brzmieniem.