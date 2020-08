Zajrzyj za kulisy "25 lat niewinności" Kazika. Jak powstawał teledysk?

"25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” to poruszający film oparty na prawdziwych wydarzeniach z życia Tomasza Komendy, którymi żyła cała Polska. To fabularna opowieść o życiu młodego mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia za popełnienie brutalnego przestępstwa. Twórcy filmu podejmują próbę znalezienia odpowiedzi na do dziś nurtujące wszystkich pytania. Jak to mogło się wydarzyć? Dlaczego niewinny człowiek musiał aż 18 lat czekać w celi na sprawiedliwość?

Kazik "25 lat niewinności" - kulisy powstawania klipu

Film w reżyserii Jana Holoubeka pojawi się w kinach 18 września. Utwór promujący produkcję stworzył Kazik Staszewski, który jednocześnie był jedną z pierwszych osób, które mogły obejrzeć dzieło.

Obraz Jana Holoubka zrobił na rockowym artyście tak duże wrażenie, że muzyk musiał obejrzeć go jeszcze dwukrotnie, z miejsca zgadzając się na stworzenie do niego piosenki.

" Ten film opowiada niesamowitą historię, pełną tragedii i dramatyzmu (…). To jeden z najlepszych filmów jakie widziałem w życiu. "

"25 lat niewinności" szybko stał się hitem. W serwisie streamingowym YouTube został odtworzony już 1,5 miliona razy. Jak powstawał klip do poruszającej kompozycji? Zobaczcie kulisy teledysku do tego niezwykłego utworu.

"25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” to poruszająca opowieść o niezłomności ludzkiego ducha, wytrwałości oraz sile, jaka tkwi w rodzinie. Pełna napięcia i mocnych, wyrazistych postaci historia pokazująca nieznane wątki i rzucająca nowe światło na wydarzenia, które doprowadziły do skazania i uniewinnienia Komendy. Zdjęcia do produkcji były kręcone we Wrocławiu, Warszawie i okolicach oraz Wałbrzychu i Zabrzu. Film "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” powstał przy zaangażowaniu i pełnym wsparciu Tomasza Komendy i jego rodziny.

Bohater produkcji, Tomasz Komenda o ekranizacji swojej historii mówi: