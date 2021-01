Zalewski w nowym klipie gra na płonącym pianinie i zapewnia, że "Wszystko będzie dobrze" . Fani: "Elton John jak żywy"

Krzysztof Zalewski opublikował właśnie kolejny klip promujący jego ostatni album "Zabawa" z 2020 roku. Zarówno utwór, jak i teledysk skłania do myślenia i nawiązuje do rzeczywistości, w której przyszło nam żyć.

Jednak Zalewski mimo świadomości problemów, z jakimi zmaga się świat, ma dla nas prosty przekaz zawarty w tytule utworu. "Wszystko będzie dobrze" śpiewa muzyk, siedząc przy płonącym pianinie.

Sam artysta wyjaśnia swój pomysł na utwór słowami:

Pomyślałem, że wykorzystam obrazy czyhającej na nas katastrofy klimatycznej do opisu porywów serca. A muzycznie chciałem oddać hołd Eltonowi, Freddiemu i Kiwanuce.

Nawiązanie do Eltona Johna na pewno szybko zauważą nie tylko wielbiciele jego kolorowych garniturów, ale też ci fani, którzy byli obecni na Farewell Yellow Brick Road, trasie pożegnalnej wielkiego muzyka. Wówczas ikona rocka wykorzystując efekty na telebimie, sprawiła, że widzowie mogli obserwować, jak podczas jednego z utworów zagranych na koncercie "płonie" fortepian. Zalewski z kolei postanowił "podpalić" swoje pianino.

W teledysku Zalewskiego znajdziemy również odniesienia do pandemii koronawirusa. Nie mogło ich zabraknąć, w końcu to jeden z głównych tematów, którym żyje cały świat już od roku.

Zalewski kontynuuje opowieść o teledysku:

W międzyczasie dopadła nas pandemia, więc teledysk autorstwa Miłosza Sakowskiego nawiązuje do nowej rzeczywistości, gdzie komunikujemy się ze sobą głównie przez ekrany i mimo gęstej sieci połączeń, telefonów, internetu i social mediów jesteśmy coraz bardziej samotni. Tak czy siak, niezależnie od pandemii, złamanych serc, nadciągających powodzi i komet, pamiętajcie - wszystko będzie dobrze!

Także Miłosz Sakowski opowiedział o swojej pracy przy teledysku w kilku słowach. Jak się okazało, twórca zwykle realizuje nieco inne projekty:

Jako reżyser, ale i scenarzysta często tworzę projekty mocno zakorzenione w fabule, a w teledysku do „Wszystko będzie dobrze” miałem okazję opowiedzieć historię otwartą na interpretacje, złożoną z symboli, które tworzą znaczenia w zależności od punktu widzenia, wrażliwości i oczu patrzącego. To inspirujące wyzwanie, za które jestem wdzięczny Krzyśkowi i mam nadzieję, że to nie ostatni nasz wspólny projekt.