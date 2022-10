Trudno sobie wyobrazić co przeżywa rodzina oraz zaprzyjaźnieni muzycy, którzy walczą o powrót do zdrowia założyciela grupy Włochaty.

Marek znany pod pseudonimem Fagas był współzałożycielem punkowego zespołu Włochaty ze Szczecina, który początkowo działał pod nazwą Włochaty Odkurzacz. To właśnie na ich koncercie zadebiutowała Katarzyna Nosowska. Niestety muzyka spotkała tragedia - Marek został skatowany przez nieznanych sprawców, których nie udało się złapać. Do zdarzenia doszło w kwietniu 2021 i śledztwo zostało umorzone. Marek teraz walczy o życie i w celu zebrania odpowiedniej kwoty na rehabilitację utworzono specjalną zrzutkę. Co więcej, pomagają mu również inni muzycy organizując specjalnego licytacje.

Założyciel punkowego zespołu Włochaty został bestialsko skatowany. Potrzebuje pieniędzy na rehabilitację

Na portalu zrzutka.pl pojawiła się specjalna zbiórka, aby zdobyć fundusze na rehabilitację muzyka. W wyniku pobicia Marek spędził dwa miesiące w szpitalu w stanie krytycznym i przeszedł operację usunięcia ostrego krwiaka podtwardówkowego. Niestety muzyk po operacji zmagał się z niedowładem czterokończynowym, zaburzeniami mowy, dysfagią, krwawieniem podpajęczynówkowym. Światełkiem w tunelu okazała się rekonstrukcja połowy czaszki. Teraz Marek potrzebuje rehabilitacji, pracy z neurologopedą oraz wsparcia psychologicznego, a to wszystko kosztuje i to sporo. Markowi wybito również wszystkie zęby i wstawienie ich to również ogromna suma.

Rehabilitacja nie jest refundowana przez NFZ i rodzinie pozostaje prywatny sektor służbowy. Na leczenie potrzeba 60 tysięcy złotych i już zebrano ponad 45 tysięcy złotych. Jak podaje portal radiozet.pl podczas pożegnalnego koncertu w klubie Pogłos w Warszawie muzycy z zespołu Starzy Sida zorganizowali licytację na rzecz Marka. Pewien fan kupił płytę kapeli z autografami muzyków za 3,5 tysięcy złotych i pieniądze od razu trafiły na rzecz zbiórki, którą możecie wesprzeć na stronie zrzutka.pl.

Na portalu możemy przeczytać, jak koledzy z zespołu Włochaty wspominają z sentymentem Marka. Basista kapeli powiedział: