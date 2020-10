Zapłać 100 dolarów - Alice Cooper przeczyta Ci straszną historię na Halloween

Już wkrótce nadejdzie, nadal kontrowersyjne w Polsce, święto Halloween. Któż inny, jak nie ojciec chrzestny shock rocka i odwieczny fan horrorów, Alice Cooper miałby nie zaangażować się w specjalne wydarzenie z tej okazji?

21 października Alice Cooper zafunduje swoim fanom upiorną godzinę, podczas której przeczyta chętnym słuchaczom przerażające, halloweenowe historie. No, może nie aż tak przerażające, ponieważ wydarzenie jest skierowane do rodzin z dziećmi.

Dziesięć rodzin, które zdecydują się na wzięcie udziału w evencie, będą mogły już 14 października nabyć specjalne bilety umożliwiające zabawę. Każda "wejściówka" to koszt 100 dolarów czyli około 400 złotych. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, wydarzenie odbędzie się online.

Alice Cooper osobiście zachęca do wzięcia udziału w inicjatywie:

"

Uwielbiasz strach dobrej jakości? Ja reż. Halloween w tym roku jest niemal odwołane, więc będziemy musieli przenieść naszą skłonność do upiornych klimatów do najstraszniejszego miejsca, jakie znam - internetu. Dołączcie do mnie na upiornej sesji, gdzie uczcimy ten wyjątkowy sezon. Pająki, duchy, gobliny, zagubone dusze, mutanty - wszyscy moi ulubieńcy. Przebierzmy się wszyscy z tej okazji. To będzie STRASZNIE dobry czas, a do tego odpowiedni dla wszystkich dzieciaków powyżej 6 roku życia. "