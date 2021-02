Zaprosili Metallicę na konwent. Po 10 sekundach gry, zespół został zastąpiony tandetną muzyczką [WIDEO]

BlizzCon to konwent dla wielbicieli gier Blizzard Entertainment takich jak Diablo, World of Warcraft czy Hearthstone. Wydarzenie skupia osoby zainteresowane również e-sportem, cosplayem, muzyką lub spotkaniami z innymi pasjonatami dzielącymi ich hobby. Organizatorzy tegorocznej imprezy zadbali o oprawę muzyczną, która spodobała się szczególnie fanom metalu. W BlizzConie wzięła udział Metallica.

Metallica ocenzurowana podczas transmisji z BlizzCon

Występ na żywo został w całości wyemitowany na profilu BlizzCon na Twitchu i na YouTubie. Niestety nie wszystko poszło zgodnie z planem. Metallica po 10 sekundach grania została ocenzurowana na stronie transmisji TwichGaming.

Muzycy zaczęli grać swój przebój "For Whom the Bell Tolls" z płyty "Ride the Ligtning", gdy nagle metalowe riffy zostały zastąpione dziwnymi 8-bitowymi dźwiękami. Zamiast występu Metalliki, oglądający mogli wysłuchać przaśnej melodyjki, która w połączeniu z oryginalnym obrazem ze studia brzmi jeszcze bardziej kuriozalnie. Posłuchajcie sami:

Oglądaj

Jak twierdzi AV Club oraz Uproxx cenzura w przypadku Metalliki była celowa. Serwis nie chciał ryzykować usunięcia nagrania ze względu na prawa autorskie do muzyki Hetfielda i spółki.

Ironię wynikającą z tej sytuacji zauważą na pewno starsi fani Metalliki, którzy dobrze pamiętają walkę grupy z firmą Napster. Głośna sprawa przyczyniła się do dzisiejszych zasad związanych z prawami autorskimi, które obowiązują w sieci.