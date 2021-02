Zastąpił wszystkie instrumenty w hitach Metalliki własnym głosem. "Jak pijany wujek i jego kumple na karaoke"

Metallica to jeden z najpopularniejszych metalowych zespołów na świecie. Przez to hity zespołu doczekały się niezliczonych coverów. Jedne są lepsze, inne trudne do zniesienia dla wrażliwych uszu, jednak wyróżnienie się z tłumu coverujących jest coraz trudniejsze. Udało się to osiągnąć właścicielowi kanału kjl3080.

Metallica: Zastąpił wszystkie instrumenty w utworach własnym głosem

Pewnie często nucicie sobie pod nosem ulubione piosenki, naśladując w ten sposób użyte w utworach instrumenty. Twórca, który stworzył wyjątkowe covery Metalliki, postanowił zastąpić własnym głosem wszystkie instrumenty wykorzystane przez zespół.

Na kanale kjl3080 znajdziemy covery takie jak "Enter Sandman", "Master of Puppets" czy "One" Metalliki, w których nie usłyszymy gitar, perkusji czy basu. Jedynym instrumentem, który wykorzystał twórca jest jego głos.

Przeróbki gigantów metalu w interpretacji kjl3080 brzmią kuriozalnie. Jednych mogą rozbawić do łez, a innych naprawdę zniesmaczyć.

Oglądaj

Pod filmami z nietypowymi coverami Metalliki pojawiło się wiele komentarzy. Fani twórcy doceniają czas, który poświęcił, żeby nagrać swoje przeróbki. Jeden z komentujących stwierdził, że nagranie przypomina mu odgłosy pijanego wujka i jego kumpli na karaoke. Jednak określenie najwyraźniej nie uraziło twórcy, ponieważ zostawił pod komentarzem serduszko.